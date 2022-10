Aelan et Kauli Vaast victorieux à la Pro Junior des Açores

Le frère et la sœur, Kauli et Aelan Vaast ont remporté pour la première fois le titre suprême sur une même compétition. Cette victoire est d’autant plus gratifiante puisque l’épreuve portugaise de la Pro Junior des Açores s’est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles.

C’est une victoire qui restera dans les anales ! Kauli et Aelan Vaast ont remporté respectivement l’épreuve masculine et féminine de la Pro Junior des Açores aujourd’hui. Les jeunes surfeurs de la presqu’île se sont alignés sur la dernière étape des European Junior Qualifying Series (JQS) de la World Surf League. L’épreuve portugaise prévue sur trois journées a été riche en rebondissements. Les conditions météo annoncées quelques heures avant le lancement de la compétition ont poussé la WSL à tenir la compétition sur une seule journée.

Les athlètes se sont retrouvés sur des manches à quatre surfeurs et la compétition comptait deux stands de juges jusqu’aux demi-finales et finales cet après-midi. Au total, 54 manches ont été complétées sur cette unique journée. Des conditions qui n’ont finalement pas gêné les Vaast qui se sont hissés tous les deux sur la plus haute marche du podium.

Grâce à cette victoire, Aelan est désormais deuxième du championnat d’Europe. Pour Kauli, il s’agissait de sa dernière compétition en junior et c’est de la plus belle des manières qu’il clôture ce chapitre. À Tahiti, la famille des deux champions n’en revient pas. Ils ont suivi la compétition sur Internet et sont fiers de voir le frère et la sœur remporter cette épreuve ensemble. Pour Gaël Vaast, le père des surfeurs « qui s’entendent bien », c’est une immense fierté. « Kauli a coaché Aelan pendant la finale et il a même attendu le dernier moment pour être sûr que sa sœur gagne, avant de se jeter à l’eau pour sa propre finale » raconte-t-il.