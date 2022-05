Aelan Vaast remporte sa première compétition Junior Pro

Première victoire sur le circuit Pro Junior pour Aelan Vaast, 18 ans, qui suit les traces de son frère Kauli. Elle prend ainsi la deuxième place du classement provisoire.

Samedi dernier, Aelan Vaast a remporté sa première victoire sur le circuit Pro Junior, lors du Cabreiroa Junior Pro Ferrol en Espagne. Elle s’est imposée face à l’Espagnole Janire Gonzales Extrabarri avec un score de 15.83 contre 14.76. Une belle revanche pour la Tahitienne qui s’était fait battre par sa rivale espagnole lors du Roxy Junior Pro 40 l’an dernier. Treizième après la première étape de la saison 2022, qui a eu lieu au Maroc, Aelan fait un bond considérable dans le classement grâce à cette victoire. Les 1 000 points totalisés sur l’épreuve la placent désormais deuxième au provisoire. Ce premier succès de la saison est de bon augure à deux semaines du lancement des mondiaux ISA juniors durant lesquels la championne représentera la France.

La championne est d’autant plus heureuse qu’elle pensait ne pas pouvoir concourir en raison des épreuves du Bac. Mais la compétition a été retardée et elle a pu sauter dans l’avion pour s’y rendre. Elle se dit « encore plus motivée pour la suite ».

Vaitiare Gobrait