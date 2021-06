Aérien : Air Tahiti n’absorbera pas la nouvelle taxe dans ses tarifs au 1er juillet

Le Conseil des ministres a confirmé le choix d’Air Tahiti comme délégataire de service public pour 32 aéroports de désenclavement des Tuamotu et des Australes. Des « petites îles » dont les prix, fixés par le Pays, devraient être en baisse au 1er juillet. En revanche sur les aéroports principaux, le Pays a homologué des tarifs « stable », qui donc seront bien en hausse après intégration de la nouvelle contribution de solidarité.

Près d’un an après le bras de fer sur la desserte des lignes déficitaires, le Pays a confirmé, ce lundi qu’ Air Tahiti serait bien délégataire de service public vers ces « aéroports de désenclavement ». 32 îles au total, situées aux Tuamotu – Gambier et aux Australes sont concernées par ce mécanisme, attendu depuis de nombreuses années, et qui devrait être définitivement signé jeudi, pour une entrée en opération au 1er juillet. À cette date, et pour une durée de 5 ans, la compagnie privée aura l’obligation d’assurer « la continuité du service public de transport aérien régulier », sauf dans les cas de « force majeure ou de cause exonératoire » précisées au contrat, qui prévoit l’affectation de 145 équivalents temps-plein sur ce service public aérien.

Ces lignes seront donc désormais exploitées pour le compte du Pays, selon des fréquences fixées contractuellement, mais sous l’entière responsabilité d’Air Tahiti. La compagnie recevra en contrepartie une compensation annuelle d’environ 900 millions de francs par an, financée pour moitié par une nouvelle « contribution territoriale de continuité » (CSCTAI). Cette taxe de 300 francs à 900 francs par billet sera appliquée dès le 1er juillet sur tous les vols intérieurs. Sur ces 32 lignes pourtant, et comme l’avait annoncé le ministre en charge des transports interinsulaires, les prix, désormais fixés par le Pays, devraient être en baisse. Jean-Christophe Bouissou parlait, le 2 juin, d’une baisse de 8% pour les pleins tarifs, et de 5% pour les tarifs réduits pour des billets vers Hao, Makemo ou Raivavae.

Plus 1800 francs par aller-retour vers destinations les plus fréquentées

En revanche, la tarification reste libre sur la « zone de libre concurrence ». Rangiroa, Fakarava, Tikehau, Hiva Oa Nuku Hiva, Rurutu, Tubuai, Moorea, et surtout Bora, Huahine, Raiatea et Maupiti… 12 aéroports pour lesquels la nouvelle grille tarifaire d’Air Tahiti, là encore applicable au 1er juillet, a été homologuée ce matin. Et si Jean-Christophe Bouissou avait appelé la compagnie à « faire un effort« pour absorber la nouvelle taxe, c’est finalement une « stabilité des tarifs hors taxes » qui a été validée par le conseil des ministres. « Air Tahiti accuse encore, comme en 2020, un résultat déficitaire d’exploitation qui ne l’autorise pas à faire un effort d’absorption de la CSCTAI dans son prix actuel », note le gouvernement dans un communiqué, rappelant que l’activité du transporteur était toujours 30% en dessous de son niveau de 2019. Mais sans absorption de la taxe, le prix d’un aller-retour dans les îles devrait augmenter d’environ 1800 francs par passager. Et ce alors même qu’Air Tahiti n’a plus à financer elle-même le déficit des petites lignes.

« La vraie baisse tarifaire viendra de la concurrence »

Jean-Christophe Bouissou nuance cette augmentation rappelant que le « yield management » – ou « tarification en temps réel » – impliquait aujourd’hui des variations importantes de tarifs dans l’année, sans compter les réductions saisonnières ou individuelles (familles, jeunes, matahiapo…). Pour le ministre, qui a toujours parlé de baisse de tarifs sur toutes les lignes avec la mise en place de la DSP, les capacités d’interventions de la collectivité étaient aujourd’hui limitées. « Mais là où le Pays va pouvoir intervenir comme actionnaire de la société et comme régulateur, c’est lorsqu’on va s’apercevoir d’un rééquilibrage des comptes d’Air Tahiti dès 2023, explique le responsable, qui se dit beaucoup plus optimiste que la compagnie sur ce sujet. J’ajouterai que la vraie baisse tarifaire viendra très certainement de la concurrence qui se mettra en place. C’est un secret pour personne que certains sont en train de se préparer pour cette concurrence ».