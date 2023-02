Affaire Radio Tefana : le Tavini appelle à un rassemblement pacifique lundi matin

Le Tavini Huiratiraa appelle militants et sympathisants à se rassembler pacifiquement lundi matin dès 7 heures devant le Palais de Justice, avant le début du procès en appel de Radio Tefana prévu sur deux jours. S’il regrettent que la date choisie soit proche des élections territoriales, les prévenus dans ce dossier n’ont toutefois pas demandé un sixième renvoi, mais le Tavini se défend d’instrumentaliser politiquement l’affaire, en tout cas pas plus que l’État.

En septembre 2019, trois responsables de Radio Tefana – Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill – était reconnus coupables de prise illégale d’intérêts pour avoir accepté les financements de la mairie de Faa’a, et condamnés à des peines de prison avec sursis ainsi que des peines d’amende. La radio elle-même en tant que personne morale était condamnée à une amende de 100 millions de Francs pour recel de prise illégale d’intérêts. En toile de fond, la thèse que Radio Tefana est le porte-voix du combat du Tavini, et qu’elle ne peut bénéficier de financement public.

Tous avaient immédiatement fait appel de cette décision, mais le procès en cour d’appel a été renvoyé 5 fois, retardé notamment par des procédures annexes qualifiées de « parasites » par le Tavini. Blocage du compte personnel d’Oscar Temaru (les fonds n’auraient toujours pas été restitués, malgré l’annulation de la saisie par la Cour de Cassation), enquête sur la protection fonctionnelle accordée par la mairie de Faa’a à son tavana : un « acharnement judiciaire » de l’État, mené par un procureur de la République qui voudrait absolument « se payer » Oscar Temaru en « trophée de fin de carrière », et motivé par le combat du président du Tavini contre les essais nucléaires français et pour l’indépendance, notamment la tentative, en 2018, de dépôt de plainte pour crime contre l’humanité devant la Cour pénale internationale. « C’est devenu son affaire, sa chose », disait Tony Géros sans le nommer à propos d’Hervé Leroy, ce matin lors d’une conférence de presse.

Si le Tavini critique la date retenue par la cour d’appel, moins de deux mois avant le premier tour des territoriales, Oscar Temaru n’a pas demandé de nouveau renvoi. « Il a besoin d’une décision de justice », dit Tony Géros, dans cette affaire qui pèse sur sa vie politique et familiale depuis des années.

Le Tavini appelle militants et sympathisants bleu ciel à manifester pacifiquement devant le tribunal lundi matin, dès 7 heures, tout en démentant vouloir instrumentaliser le procès à des fins politiques.