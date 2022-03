Théâtre : « After The End », un huis clos post-atomique drôle et touchant

La Compagnie du caméléon présente du 4 au 18 mars, au Petit théâtre de la Maison de la culture, la pièce After the End, de l’auteur anglais Dennis Kelly. Marc et Louise se retrouvent enfermés dans un abri antiatomique après une catastrophe, et doivent cohabiter. Des personnages qui « reviennent à la base de l’humanité ». Les billets sont en vente sur ticketpacific.pf

Unité de lieu et de temps : « suite à une catastrophe dont on sait peu de choses, deux survivants, Marc et Louise, se retrouvent coupés du monde dans un abri antiatomique. » C’est le point de départ du huis clos After the end présenté par la Compagnie du Caméléon du 4 au 18 mars 2022 au Petit théâtre de la Maison de la culture.

« L’abri, c’est celui de Marc, que l’on prenait pour un parano de préparer ça, mais là, il avait raison, explique Antonin Chalon, metteur en scène, et de là naissent des situations absurdes, très drôles. » Des scènes décalées surprennent les spectateurs à chaque instant dans ce thriller plein d’humour et touchant à la fois.

« Une loupe sur l’humanité, en l’occurrence sur la jeunesse »

Pour Antonin Chalon, l’écriture de Dennis Kelly a un côté très cinématographique. « Il aime mettre une loupe sur l’humanité, en l’occurrence sur la jeunesse. » Si l’écriture est parfois très légère, il aborde des thèmes de société tels que « l’influence des médias de l’extérieur sur ces jeunes d’une vingtaine d’années ». Dans cet espace exigu, on voit évoluer un rapport de force entre les deux personnages joués par Xavier Guelfi et Marie Petiot, « un rapport de manipulation parfois, qui s’inverse plusieurs fois et s’équilibre ». Finalement le duo « revient à des instincts presque ancestraux dans cet endroit qui est nulle part et un peu la base de l’humanité ».

En mars 2020 c’est Girls and Boys du même auteur qui était présentée par la Compagnie du Caméléon. Cette fois, 6 représentations d’une heure et demie seront données du 4 au 18 mars. Le spectacle s’adresse à un public de plus de 7 ans et les billets sont en vente sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti ou à Radio1/TiareFM à Fare ute.