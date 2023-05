AHIP vote pour Tony Géros, Nicole Sanquer 3e vice-présidente de l’assemblée

Les trois élus A Here ia Porinetia ont apporté leurs voix à Tony Géros lors de l’élection du président de l’assemblée ce jeudi matin. Fait inédit, alors que le nouveau parti autonomiste ne peut pas constituer un groupe en tant que tel, Nicole Sanquer a été élue 3e vice-présidente de l’assemblée.

A Here ia Porinetia a apporté ses trois voix à Tony Géros pour son élection à la présidence de l’assemblée de la Polynésie française. Tandis que le Tapura a rendu 16 bulletins blancs, Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Teave Chaumette ont choisi de soutenir la nouvelle majorité. « Nous connaissons bien Tony Géros, nous avons entendu les différents messages d’ouverture. On souhaite développer des relations de respect, et surtout pouvoir avoir des dossiers en commun », dit Nicole Sanquer.

Seconde surprise, le nouveau président de l’assemblée a présenté au vote des représentants une liste pour désigner le bureau de l’assemblée, sur laquelle figuraient non seulement Teura Iriti et Tepuaraurii Teriitahi du Tapura, mais aussi Nicole Sanquer. Jusqu’ici, l’interprétation du règlement intérieur de l’assemblée était que cette liste ne devait comporter que des membres d’un groupe parlementaire, qui doit être constitué d’au moins 7 élus. Avec ses trois représentants, A Here ia Porinetia siège donc en non-inscrits. La présence de Nicole Sanquer sur cette liste a été l’occasion pour Lana Tetuanui de donner de la voix et de menacer de porter l’affaire en justice.

« Nous avions fait des demandes, parce que vous savez que n’étant pas un groupe nous avons très peu de moyens, notamment pour recruter une juriste, explique Nicole Sanquer. À la conférence des présidents vendredi dernier, la secrétaire générale de l’assemblée a expliqué que rien n’interdisait au groupe majoritaire de nommer un non-inscrit soit dans le bureau de l’assemblée, soit à la présidence d’une commission. » Une rencontre en début de semaine a conclu l’affaire, et Nicole Sanquer est devenue jeudi la 3e vice-présidente de l’assemblée.

Le poste de 3e vice-présidente s’accompagne d’un double crédit collaborateur, qui va permettre aux trois élus de s’adjoindre les services d’un juriste.

Sur Facebook, le proches du Tapura n’ont pas tardé à ironiser : « Une pensée émue pour les électeurs de AHIP qui ont voté pour un changement des comportements politiques. Ils n’auront pas attendu longtemps pour se rendre compte que Nicole Sanquer est une adepte des vieilles méthodes et a échangé sa voix contre un poste de vice-présidente de l’APF et le million mensuel qui va avec. Bienvenue dans le monde réel ! »

« Si le mode de scrutin était équitable, nous aurions aujourd’hui 11 sièges », dit Nuihau Laurey

A Here ia Porinetia fait campagne depuis sa création sur la réduction du nombre d’élus, qui permettrait une réduction du budget de l’institution, sur une modification du mode de scrutin, ainsi que sur la baisse du seuil nécessaire pour déclencher un référendum local. Nuihau Laurey a bien l’intention de déposer des résolutions dans ce sens.

Les nominations dans les commissions parlementaires sont annoncées pour vendredi prochain. Ce sera l’occasion de voir à quel point l’entente est cordiale entre A Here ia Porinetia et la nouvelle majorité.