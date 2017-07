Ahutoru Nui entre en scène à To’ata

Trois groupes de chant et deux groupes de danse sont au programme de la soirée du jeudi 13 juillet du Heiva i Tahiti.

La jeune troupe Erai te toa no Avera, créée en 2015, revient sur la scène de To’ata avec un tärava tuha’a pae. Le Pupu tamarii Papara oire contera la légende de Paniolo, « scolopendre bienfaisante » le jour et servant du roi la nuit, amoureux de Mirivai la princesse de Papara. Une histoire d’amour interdite que le groupe amateur souhaite partager « avec magie ». La soirée se poursuivra avec les Tärava Raromatai de Te pape ora no Papofai lauréat depuis 2015, et les Tamarii Mahina. La troupe professionnelle Ahutoru Nui s’élancera enfin sur scène dans un rappel à la loi de l’hospitalité établie par le roi Tetuna’e.

18h00 – 18h10 : Présentation soirée

18h20 – 18h50 : Erai te toa no Avera (Chant – Tärava Tuha’a pae)

19h00 – 20h00 : Pupu tamarii Papara oire (Danse – Hura ava tau)

20h10 – 20h40 : Te pape ora no Papofai (Chant – Tärava Raromatai)

20h50 – 21h20 : Tamarii Mahina (Chant – Tärava Raromatai)

21h30 – 22h30 : Ahutoru Nui (Danse – Hura tau)