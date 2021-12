Aide au financement du permis de conduire : 526 places ouvertes en 2022

C’est la « saison 3 » du financement par le Pays du permis de conduire : 526 aides d’un montant équivalent à 95 000 Francs vont être dispensées en 2022, soit 83% du coût de 10 heures de code et 20 heures de conduite. Avec cette année une nouveauté : la possibilité de déposer son dossier en ligne.

Le Pays renouvelle son dispositif de financement du permis de catégorie B, pour l’année 2022, avec une aide qui correspondent à 83 % du coût de 10 heures de code et 20 heures de conduite., soit 95 000 Fcfp. La nouveauté tient au mode de constitution et de dépôt du dossier : s’il est toujours possible de réunir les documents et de les déposer à la Direction des transports terrestres, les candidats peuvent désormais faire toute la démarche en ligne, comme l’explique Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres.

Les candidats au permis restent soumis à des conditions de ressources et de situation, le dispositif visant les demandeurs d’emploi, les personnes en formation et les étudiants. Ils peuvent dès à présent commencer la constitution de leur dossier. La Direction des transports terrestres collabore avec la CPS, qui détient 80% des informations demandées et peut désormais fournir sur Internet un relevé de situation spécifique. Ensuite, ils auront trois jours, du 10 au 12 janvier prochain, pour déposer le dossier.

La liste des candidats éligibles sera publiée au Journal officiel et auront alors trois mois pour trouver une auto-école parmi les 15 qui adhèrent au programme, sur Tahiti et Moorea. Les apprentis conducteurs devront tout de même s’acquitter de 20 000 Fcfp envers l’auto-école, pour rester motivé et ne pas abandonner en cours de route. S’ils obtiennent le permis, il leur faudra aussi débourser le montant du timbre fiscal.

Le bilan des deux sessions passées de ce dispositif montre des taux de réussite de 40 à 50%, supérieurs à ceux de la population générale.

Pour retrouver l’ensemble des démarches de demande d’aide, que ce soit pour un dépôt physique ou dématérialisé, rendez-vous ici : vous y trouverez tous les liens nécessaires.