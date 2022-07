Aide au logement étudiant : les formulaires 2022-2023 sont disponibles

Les formulaires pour demander l’aide au logement étudiant pour l’année universitaire 2022-2023 en Polynésie sont en ligne. Sont concernés les étudiants boursiers locataires dans le privé et à la cité universitaire de l’UPF. Les étudiants logés dans des résidences de l’Office polynésien de l’habitat doivent, eux, faire la démarche directement auprès de l’OPH.

Les étudiants boursiers poursuivant leur cursus en Polynésie française et logeant dans un hébergement locatif peuvent désormais déposer leur dossier de demande d’aide au logement étudiant (ALE) pour l’année universitaire 2022-2023 auprès du pôle de la continuité territoriale du haut-commissariat.

Pour cela, les étudiants ont deux options :

– Télécharger le formulaire ALE 2022-2023 sur le site internet du haut-commissariat et le retourner complet au guichet du Pôle de la continuité territoriale, en cliquant sur ce lien.

– Effectuer directement leur démarche en ligne via le formulaire disponible sur la plateforme « Démarches simplifiées ».

Attention : cette démarche dématérialisée concerne uniquement les étudiants logeant dans le parc privé et ceux logeant à la cité universitaire de l’Université de la Polynésie française.

Les étudiants logeant dans le parc locatif de l’Office polynésien de l’habitat doivent effectuer cette démarche directement auprès de l’OPH.

Pour rappel, l’aide au logement étudiant est un dispositif temporaire et transitoire mis en place en 2008, qui fait l’objet d’une convention annuelle entre l’État et le Pays. L’État assume l’intégralité du financement de cette aide qui représente une ressource essentielle pour les étudiants poursuivant un cursus universitaire au fenua.

L’aide est attribuée aux étudiants boursiers du Pays ou de l’État, inscrits dans un établissement public ou privé d’enseignement et de formation supérieure de la Polynésie française.

Un étudiant peut percevoir une aide comprise entre 10 000 F CFP à 30 000 F CFP par mois, selon la tranche de sa bourse et le montant de son loyer hors charges.

Pour plus de renseignements, adressez-vous aux guichets du pôle de la continuité territoriale ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 12h ou envoyez un mail à l’adresse suivante : [email protected]

