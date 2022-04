C’est la campagne de recrutement nommée « Aide l’Adie » qui a été sélectionnée par le jury du premier hackaton solidaire Big Bloom Tahiti ce jeudi. La problématique posée par l’Association pour le droit à l’initiative économique était le manque de bénévoles, particulièrement dans les îles. Ainsi, une campagne de recrutement de bénévoles dans les îles sera mise en œuvre prochainement.

Le premier hackaton solidaire, Big Bloom Tahiti s’est achevé ce jeudi. Après 24 heures de brainstorming et de travail collaboratif, les quatre équipes en lice ont présenté leurs solutions a un jury composé de Nancy Wane, Frédérick Dock, directeur du Medef et Virginie Bruant, ministre du Travail. Hackaton : le mot définissait à l’origine un marathon de programmation informatique. Ici, sa définition a été élargie pour désigner un effort collectif intense dans un court temps imparti, en vue de solutionner un problème donné. Les équipes étaient composées de cadres et de chefs d’entreprise de domaines très variés qui ont dû collaborer et trouver un terrain d’entente, ce qui n’est pas si évident. Céline faisait partie de l’équipe des « Adie Lovers ». « La phase de construction a été très intéressante. Là où on a eu le plus de difficulté, explique la consultante en innovation, c’est pour se mettre d’accord sur une idée. Ça crée du lien et ça permet à tout le monde de sortir de sa zone de confort ».

« Aide l’Adie » sélectionné

Ils devaient tous répondre à la problématique posée par l’Adie : le manque de bénévoles, en particulier dans les îles. Mais le projet sélectionné et qui va être mis en œuvre dans les prochains mois est nommé « Aide l’Adie ». Il consiste en une campagne de communication sur une semaine, par des canaux aussi variés que possible. Puis la semaine va se conclure par un événement inter îles, au cours duquel le recrutement se fait grâce à la participation des « mairies et la mobilisation des ressources disponibles de l’Adie ». Les sponsors sont déjà trouvés, les partenaires ont été contactés : l’Adie va reprendre contacte avec l’équipe pour réaliser ce projet.