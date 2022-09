Air Archipels se dote d’un second Beechcraft 260

Après l’arrivée d’un premier Beechcraft 260 en janvier dernier, Air Archipels se dote d’un nouvel appareil du même type. L’avion baptisé Te Ara U’i volera d’ici trois à quatre semaines.

Il est enfin là, le second Beechcraft 260 d’Air Archipels. Son nom : Te Ara U’i, le veilleur des générations. L’avion devait arriver en avril mais dû à un retard conséquent du constructeur, ce n’est que le 27 juillet dernier qu’il a été livré au Kansas, avant d’atterrir à Tahiti il y a quelques jours. La compagnie, filiale d’Air Tahiti, a dû faire face à plusieurs obstacles, au niveau administratif avec des délais longs et de mauvaises conditions météorologiques, comme l’explique Cécile Savalli, directrice générale d’Air Archipels. « Nous avons dû attendre les autorisations d’export de la part des autorités américaines pour pouvoir le faire partir, obtenues finalement qu’à la fin du mois d’août ; et ensuite on a dû patienter de nouveau à cause de vents contraires au-dessus du Pacifique Nord qui empêchaient de faire la traversée de l’avion. »

Ce nouvel avion est le même que celui reçu en janvier dernier, un Beechcraft 260. Mais il change de configuration et d’objectifs en comparaison du Te Ara Tau, le veilleur des temps. « Le premier avion était dédié aux évacuations sanitaires, notamment pour les équipes du SAMU. Le nouveau s’adresse à une clientèle VIP avec des sièges neufs et tout confort. Air Archipels possédait des vieux Beechcraft 200 de 20 ans avec des cabines qui avaient souffert avec le temps. Il était primordial de proposer un produit de qualité pour les touristes américains, notre principale clientèle sur les vols charters« , précise Cécile Savalli.

Du fait des retards de livraison de son Beechcraft 260, Air Archipels a semble-t-il loupé la période de reprise touristique. « On était très déçu de ne pas avoir l’avion pour passer la haute saison. On a eu énormément de demandes que l’on n’a pas pu satisfaire, souligne Cécile Savalli. On est content qu’il soit arrivé. Il n’est jamais trop tard. » Cependant, la compagnie garde encore quelques mois une flotte de trois anciens avions et mise sur ses deux Beechcraft 260 dont la maintenance est moins chère et la fiabilité plus grande. En attendant que tous les équipages soit formés, Air Archipels a recruté quatre pilotes pour répondre à un besoin. « Il fallait avoir des équipages supplémentaires parce que ces derniers temps, on manquait d’une disponibilité de flottes et d’équipages. Ce sont souvent des demandes de dernière minute donc il faut qu’on soit réactif. »

La mise en exploitation de l’avion prendra encore quelques semaines. « Il devrait pouvoir voler d’ici trois à quatre semaines environ« , a annoncé la directrice générale d’Air Archipels.