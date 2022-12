Air Bora Bora, le nouveau bébé du Groupe City, obtient sa licence

Une nouvelle compagnie aérienne domestique a obtenu mardi, en conseil des ministres, sa licence de transporteur aérien. Air Bora Bora est le nouveau projet du Groupe City qui prévoit, à moyen terme, de desservir les îles Sous-le-Vent au départ de Bora Bora ; mais en attendant l’amélioration des infrastructures de l’aéroport et l’ouverture des hôtels projetés par le groupe à Bora Bora et Tahaa, la compagnie veut faire revivre les navettes aériennes entre Tahiti et Moorea.

Le gouvernement a approuvé mardi un projet d’arrêté octroyant une licence de transporteur aérien à une nouvelle compagnie, Air Bora Bora. Elle prévoit de desservir les îles Sous-le-Vent à partir de Bora Bora, et de faire revivre un service de navettes aériennes entre Tahiti et Moorea.

Derrière l’enseigne, l’investisseur n’est autre que le Groupe City, qui n’a aucune activité dans ce secteur mais travaille sur son projet aérien depuis octobre 2021 et avait constitué la société Air Bora Bora dès janvier 2022. Car outre ses projets résidentiels et hôteliers à Punaauia et Arue, le poids lourd français de l’immobilier a également des projets d’hôtel à Bora Bora et Tahaa : à terme, il y aura donc un flux de visiteurs à acheminer, sinon depuis Tahiti, du moins entre les Raromata’i, ainsi que des résidents des îles. La nouvelle compagnie veut installer son siège à Bora Bora même, mais doit de toute façon attendre la mise à niveau de l’aéroport de la perle du Pacifique, toujours à l’étude. Les appareils envisagés sont des Bombardier Q400 de 80 places.

En attendant, pas question de rentrer en bagarre avec Air Moana, avec qui le Groupe City assure avoir longuement échangé : City parle « d’offre complémentaire » et « progressive ». Nul doute qu’Air Moana sera très observé dans les mois qui viennent. On se souvient de la réfléxion de Jean-Christophe Bouissou lors de l’inauguration de l’agence Air Moana à l’aéroport, il y a trois semaines : « Il y a de la place au moins pour deux, disait-il en évoquant Air Tahiti. Pour trois, on verra. »

C’est donc la desserte de Moorea à partir de Tahiti-Faa’a qui a attiré l’œil de l’opérateur immobilier : une ligne en déshérence depuis des années, malgré une étude de l’Aviation civile qui la considère comme potentiellement rentable. Là, Air Bora Bora envisage de mettre en service des Twin Otter de 19 sièges, et d’assurer 112 fréquences hebdomadaires, soit une moyenne de 8 rotations par jour. La compagnie souhaite se baser à Moorea, dont l’aéroport doit lui aussi doit être doté de nouveaux hangars de maintenance.

Car la saturation de l’aéroport de Tahiti-Faa’a ne touche pas que l’intérieur du terminal : le manque de place pour la maintenance est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Air Moana ne démarre pas ses opérations avant la mi-février.