Air Calin expose son nouveau bébé au fenua

Luengöni. C’est le nom du nouvel A330neo de la compagnie néo-calédonienne qui s’est posé pour la première fois sur le tarmac de Faa’a vendredi matin. C’est le deuxième appareil de ce type possédé par la compagnie. Avec ses trois classes et ses 291 sièges, il propose un voyage spacieux et confortable entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Air Calin en a profité pour rappeler ses ambitions de développement à l’avenir, notamment le renouvellement de sa flotte aérienne.

Le nom n’a pas été choisi au hasard. Luengoni est une baie de sable blanc et d’eau turquoise de l’île de Lifou en Nouvelle-Calédonie. La compagnie souhaite renommer l’ensemble de la sorte pour les identifier à son territoire. Le nouvel Airbus A330neo Luengöni de la compagnie Air Calin a fait ses premiers pas sur les pistes de l’aéroport de Faa’a vendredi matin. Flambant neuf, moderne et adapté à sa future clientèle, l’appareil arrivait de Nouméa pour son premier vol commercial jusqu’à Tahiti. Cet avion vient valider la volonté d’Air Calin de continuer son développement touristique déjà bien entamé au Japon, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Au total, Air Calin dessert 11 destinations dont Sydney, Auckland, Tokyo ou encore les Fidji. Ce chiffre grimpe jusqu’à 100 en ajoutant les 32 accords commerciaux signés avec les autres compagnies. La Nouvelle-Calédonie a accueilli 120 000 touristes cette année, soit une augmentation de 20 000 personnes en cinq ans. Soucieuse de son développement, Air Calin est aujourd’hui fière de présenter son nouvel avion au fenua comme l’explique William Legrand, directeur-adjoint aux affaires commerciales de la compagnie.

A bord 3 classes sont proposées. La classe Business Hibiscus inspirée du littoral calédonien propose 26 sièges rangés en 1-2-1 pour satisfaire les voyageurs d’affaires. Le service est personnalisé et permet un accès direct à chaque siège. Le siège s’allonge jusqu’à une position lit pour dormir et de nombreux rangements sont disponibles. La classe Premium est une nouveauté et comprend 21 sièges confortables disposés en 2-3-2 avec une ambiance végétale dans des camaïeux de vert. Enfin la classe Economy propose 244 sièges et reste spacieuse même pour les personnes de grande taille. Les couleurs rappellent le lagon local pour un dépaysement garanti. Laureen Fontana est chef de cabine chez Air Calin et a pu bénéficier de l’expérience côté passager. Chaque classe a été pensée pour rappeler la Nouvelle-Calédonie.

L’appareil bénéficie donc des dernières technologies de pointe à bord comme le wifi et une résolution améliorée des écrans. La cabine est silencieuse et équipée d’une ambiance lumineuse qui module les différentes phases du vol notamment le sommeil. Soucieuse de l’évolution de l’aviation en matière d’environnement, la compagnie assure économiser 14% de carburant par passager transporté. Avec ce nouvel appareil, Air Calin garantit une expérience de vol inédite entre Tahiti et Nouméa.