Air Calin ouvre de nouvelles portes vers l’Ouest avec sa liaison Papeete-Fidji

Nandi, capitale des Fidji, est désormais à 5 heures de Papeete avec Aircalin, qui y fera escale une fois par semaine sur la route de Nouméa. Le vol inaugural a décollé ce mercredi matin à 7 heures avec à son bord une soixantaine de passagers. En proposant cette nouvelle rotation hebdomadaire, la compagnie double son offre entre le fenua et la Nouvelle-Calédonie, et ouvre de nouvelles possibilités de voyage à partir de Nandi.

Ce mercredi matin le premier vol direct en direction de Nandi aux Fidji a décollé à 7 heures. À son bord se trouvaient une soixantaine de passagers.

Ce vol n’est pas une première. Il avait déjà été opéré entre 1997 à 2000 avec un Boeing 737. Nouméa était alors accessible via Fidji et Wallis. Mais à l’époque, la demande se concentrait principalement sur des vols directs entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Aircalin s’est ainsi doté d’un Airbus A 310, puis d’un A 330 pour privilégier le sans escale. Suite à la pandémie, la demande des touristes, des familles et surtout des hommes d’affaires a connu une hausse sensible sur le trajet. En 2022, 21 686 passagers ont été enregistrés sur la ligne Nouméa-Tahiti ce qui représente 3% du trafic international et 98 % du niveau de trafic pré-Covid (2019). Entre janvier et octobre 2023, cette même ligne affichait déjà 22 069 passagers (soit + 29 % sur la même période).

Or, un seul vol hebdomadaire était proposé. La compagnie aérienne renforce sa flotte grâce à la réception d’un nouvel A 320 en décembre, elle disposera ainsi de deux gros porteurs et deux moyens porteurs. William Le Grand, directeur général adjoint aux affaires commerciales chez Aircalin explique : « Le fait d’avoir la livraison d’A320 permet de faire 2e vol assez prudemment, avec un module moins important que le 330 qui effectue le vol direct. Faire ce vol Nouméa-Nandi-Polynésie nous permet de doubler les fréquences entre Nouméa et Tahiti. Cerise sur le gâteau, nous pouvons proposer une nouvelle destination. On pense que les planètes sont alignées pour faire ce deuxième vol et on a choisi Fidji comme escale intermédiaire. »

L’ouverture de cette nouvelle ligne répond par ailleurs à une stratégie d’ancrage régional pour relier les pays du Pacifique. Pour la Polynésie, il est une nouvelle porte vers l’Ouest car, via Nandi ou Nouméa, il sera désormais possible de se rendre au Vanuatu, Samoa, Tonga ou encore vers l’Australie (Sydney, Brisbane, Melbourne).

Pas de problème de saturation de Tahiti-Faa’a pour Aircalin

Ainsi une 10e destination internationale est désormais proposée sur la plateforme aéroportuaire de Faa’a. Gwenvael Ronsin-Hardy, directeur général d’ADT, ne s’avance pas sur les perspectives d’affluence et de développement mais il affirme que les chiffres de l’année sont bons. « C’est toujours délicat d’avoir une vision à dix ans, mais 2023 est la première année où on dépasse 2019, nos prévisions de trafic sont positives et à la hausse. On va faire une année historique. » « On a des pointes sur lesquelles on a des saturations », admet-il, « mais ce n’est pas sur l’ensemble, on l’a vu aujourd’hui, le vol arrive mardi soir, repart mercredi et nous n’avons aucune problématique d’exploitation. »

Le directeur général d’ADT promet que des chantiers seront lancés en 2024, sans pour autant rentrer dans les détails.