Air France à Tahiti : la grève de trop ? le début de la fin ? – Edito 13/11/2017

Et donc à en écouter certains il faudrait être inquiets de l’arrivée d’une troisième compagnie aérienne en concurrence avec Air Tahiti Nui et Air France ? Mais continuez de me faire rire je vous en prie ! Après les caprices des pilotes sur la première, et un nombre hallucinants de vols annulés il y a quelques mois, sur la compagnie nationale c’est maintenant la même car les PNC se rebiffent. Deuxième vol annulé hier dimanche pour Air France, avec un appareil qui a du repartir vide et des centaines de passagers bloqués au Fenua. Une compagnie où des années d’acquis sociaux ne suffisent toujours pas, où alors que le plus bas salaire pour un stew ou hotesse débutant équivaut déjà à environ 300 000 Fcp, et où le chef de cabine expérimenté dépasse les 700 000 FCp. Tout ça en tarif hors primes et autres avantages, non non, ce n’est toujours pas assez. Grille des salaires qui était affichée hier sur le piquet de grève à l’aéroport. Comment être solidaire d’un mouvement où ses acteurs abîment à ce point leur outil de travail ? Où ils font perdre des centaines de millions à leur entreprise et éclaboussent son image en même temps que celle de notre destination en faisant un enfer de la fin de séjour des touristes qui ne peuvent plus rentrer chez eux à temps ? On ne peut pas, c’est pitoyable et finalement totalement contre-productif.

Sur les deux syndicats de PNC d’Air France à Tahiti, il n’y en a qu’un des deux qui fait grève, mais dans le deuxième on n’est pas en nombre suffisant pour assurer seul les vols. Dans le premier donc alors que le représentant syndical verrait d’un bon œil qu’un service minimum soit assuré, il n’est pas suivi d’effet. Alors soit il tente de calmer hypocritement le jeu, et il est d’une totale mauvaise foi, soit il s’agit de s’interroger sur ses capacités à mener un conflit social dans ses tenants et aboutissants en fédérant derrière lui autour d’une méthode autre que celle se basant sur la totale chienlit. Un des points de revendications qui achoppe et on comprend pourquoi, la revalorisation de l’allocation repas à Paris qu’ils veulent voir multiplier par 3. Actuellement de 2600 Fcp par repas, ils estiment qu’ils ne peuvent pourtant pas manger pour moins de 7800Fcp, je vous laisse juger …

Cela fait pourtant depuis des années déjà que la direction nationale d’Air France s’interroge sur le bien-fondé de conserver la ligne Los Angeles Papeete au vu d’une rentabilité bien discutable justement en raison du coût que représente le maintien d’une base PNC décentralisée, la seule au monde, en dehors de celle de Paris. J’ai bien peur qu’ils soient en train de casser leur jouet définitivement, et à ce sujet, et pour la première fois le Directeur régional de la compagnie a évoqué la piste, temporairement du moins : il notait en effet pertinemment la situation grotesque de continuer d’acheminer des passagers jusque chez nous sans pouvoir leur garantir un retour chez eux ensuite. Cela sent le début de la fin.

Alors messieurs les politiques qui nourrissez une peur irrationnelle et assez pathétique, de voir arriver avec French Blue des touristes « sac à dos », voire des « futurs SDF » – capables malgré tout de débourser plus de 170 000 Fcp pour leur billet – laissez la compagnie s’installer tranquillement. Elle risque d’arriver en effet de manière providentielle sur une ligne qui viendra de perdre une compagnie et où il faudra recaser des PNC gâtés pourris mais qui devront alors apprendre à se contenter d’un salaire Low Cost.