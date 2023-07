Air France met un Airbus A350-900 sur la ligne Paris Papeete

À partir du 30 octobre prochain, la route Papeete-Los Angeles-Paris sera opérée par un Airbus A350-900, remplaçant les Boeing 777 plus gourmands en carburant. Le temps de trajet sera réduit de 30 à 45 minutes.

Fini le Boeing « triple 7 » d’Air France sur la ligne Paris-Papeete : dès la fin octobre, toutes les rotations de la compagnie nationale seront effectuées sur Airbus A350-900, qui consomme 25% de carburant en moins.

Le nouvel appareil arrive au fenua avec sa configuration à 324 sièges : 34 en Business, 24 en Premium Economy, et 266 en Economy. Les sièges Business s’inclinent totalement pour offrir un couchage « de près de 2 mètres de long » ; les passagers en Premium Economy profiteront d’un nouveau siège, large de 48 cm et qui s’incline à 124°. Les sièges Economy ont eux aussi été revus, avec « une mousse ergonomique renforcée, une inclinaison du siège à 116°, et un espace de 79cm pour les jambes ». Les autres aménagements incluent des hublots « plus grands de 30% », des écrans individuels tactiles HD, et un système de pressurisation plus performant.

L’Airbus A350-900, plus léger (il est à 53% fait de matériaux composites), consomme 25% de carburant en moins que les appareils de taille équivalente de génération précédente, et émet 25% de CO2 en moins. Son empreinte sonore est également réduite de 40%. Autre avantage : un temps de voyage qui devrait être réduit de 30 à 45 minutes.