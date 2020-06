Air France reprend la desserte Paris-Papeete à partir du 8 juillet

La compagnie nationale annonce ce lundi la reprise de ses vols vers et de Paris à partir du 8 juillet prochain. Comme Air Tahiti Nui, Air France passera par Pointe-à-Pitre en attendant la réouverture du sol américain aux ressortissants européens.

La desserte de la Polynésie française par Air France ne se fera qu’à raison de deux vols par semaine, avec des départs de Papeete les mercredi et dimanche.

Les vols Paris-Papeete reprendront le 11 juillet, avec des départs de Paris les mardi et samedi.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 2 août 2020. Les systèmes de réservation d’Air France proposeront ces nouveaux horaires à compter de demain, mardi. La compagnie indique que la reprise de la route via Los Angeles est conditionnée à la réouverture des frontières américains aux voyageurs en provenance de l’Union européenne.

Les obligations avant d’embarquer pour le fenua :

Les voyageurs qui souhaitent entrer en Polynésie française devront être en possession d’une assurance voyage internationale, présenter un test de dépistage négatif au covid-19 réalisé maximum 72 heures avant le départ, indiquer avant leur départ leurs coordonnées et lieux d’hébergement, et s’engager sur l’honneur à respecter les gestes barrières et à se soumettre à un autodiagnostic des symptômes du covid-191.

Les changements à bord :

Le port du masque chirurgical est obligatoire dès l’arrivée à l’aéroport et pendant toute la durée du vol . Les clients sont invités à se munir du nombre de masques suffisant pour la durée totale du voyage. Sachant que la durée de vie d’un masque chirurgical est de 4 heures, chaque passager devra ainsi se munir d’au moins 6 masques pour un aller simple.

Un contrôle de température validera l'embarquement sur les vols Air France

Des prestations repas et un service allégés, afin de limiter les contacts entre le personnel de bord et les passagers.

