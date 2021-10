Air France voit le vol en rose

Pour célébrer « Octobre rose », Air France Tahiti a organisé mercredi un vol « rose » grâce à l’association « Les hôtesses de l’air contre le cancer ». L’occasion de sensibiliser personnel et passagers à la lutte contre le cancer du sein.

Chaque année au mois d’octobre, l’association « Les hôtesses contre le cancer » font faire uniformes, cravates et ceintures roses et les mettent à disposition des équipages. La délégation Air France Tahiti a été retenue parmi plusieurs autres dans le monde pour participer à l’opération « vol rose ». Le but est de sensibiliser aux gestes qui peuvent sauver du cancer du sein. On ne le répétera jamais assez : la mammographie gratuite tous les deux ans à partir de 50 ans et l’autopalpation sont les deux moyens recommandés. « Cette fois, l’équipage de personnels navigants commerciaux était entièrement féminin, mais à l’agence en ville les hommes arboraient aussi une cravate rose », souligne Virginie Della Valle, directrice des ventes et marketing pour Air France-KLM en Polynésie. Le vol d’hier comptait environ 200 passagers qui ont vu la vie en rose le temps d’un Papeete-Vancouver, grâce aux PNC et à quelques détails supplémentaires, comme des serviettes en papier roses, des flyers et des masques roses. Et bien sûr, des couronnes de têtes roses, pour la « Tahitian Touch » qu’Air France entretient sur ses vols de et vers la Polynésie.