Air Moana ambitionne d’augmenter de 30% la capacité aérienne domestique

Le ministre des Grands travaux et des Transports terrestres a rendu visite à la jeune société Natireva, qui exploitera une compagnie aérienne domestique sous le nom d’Air Moana. L’occasion de faire le point sur la mise en place de ce nouvel opérateur, qui espère démarrer ses opérations en septembre prochain et, d’ici à la fin 2024, d’augmenter la capacité du marché interinsulaire de 30%.

Le ministre des Grands Travaux et des Transports terrestres en charge des Relations avec les Institutions, René Temeharo, a rencontré, vendredi en fin de matinée, les cadres dirigeants de la compagnie aérienne Natireva, dont le président Karl Tefaatau et le directeur général Raitini Rey.

Cette rencontre fût l’occasion pour les membres de la société d’exposer la bonne avancée du développement de la société, mais aussi de présenter les différentes structures techniques et opérationnelles qui composent aujourd’hui la compagnie, qui opérera sous le nom d’Air Moana.

Créée en septembre 2021, Natireva ambitionne de desservir, dans un premier temps, et idéalement à compter de septembre 2022, 9 destinations des 5 archipels, puis à terme, 21 îles de la Polynésie française. Leur volonté est d’accroître de 30% la capacité du marché du transport aérien interinsulaire d’ici fin 2024, et par conséquent d’offrir un volume de fret aérien supplémentaire pour les îles. En termes d’emplois, l’entreprise poursuit ses recrutements et estime à terme, l’embauche de 210 personnes.

Avec communiqué