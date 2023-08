Air Moana va effectuer des évacuations sanitaires

La Caisse de prévoyance sociale et la jeune compagnie Air Moana ont conclu une convention sur les évacuations sanitaires. Une dose de concurrence est ainsi introduite dans le « marché » des évasans inter-îles, qui représente 2 milliards de Francs par an.

Air Moana et la CPS ont signé une convention sur les évacuations sanitaires programmées. La CPS reste liée à Air Archipels, filiale d’Air Tahiti, pour les transports de patients, notamment depuis et vers les îles de « service public » qui ne sont pas desservies par Air Moana.

Dans son communiqué, la compagnie se targue d’offrir qui « aux patients et aux professionnels de santé une alternative plus abordable pour la CPS », tandis qu’à la CPS on indique qu’il s’agit certes d’une économie, mais pas « significative » au point de « réduire le déficit de la couverture sociale » comme le prétend la compagnie.

Outre son intérêt pour les patients, la convention est également une bonne nouvelle financière pour Air Moana, qui a commencé à voler en février dernier et casse les prix sur plusieurs destinations très prisées. Le marché des évasans représente un budget annuel de 2 milliards de Fcfp.