Air Moana : zoom sur Manoarii Bernede, le plus jeune pilote de la compagnie

Le premier ATR de la compagnie Air Moana, baptisé Poeiti, a atterri ce lundi après-midi sur le tarmac de l’aéroport de Faa’a. La réception de cet avion vient concrétiser un projet ambitieux démarré il y a un an. La compagnie effectuera ses premières rotations à partir du 13 février. À ce jour, elle emploie déjà 177 salariés, dont 42 % de femmes dans ses rangs. Rencontre avec le plus jeune des 16 pilotes, Manoarii Bernede.

Manoarii Bernede, c’est le nom du plus jeune pilote de la compagnie Air Moana. Agé de 29 ans ce jeune Polynésien à la tête bien faite est revenu l’an dernier au fenua après 10 années d’études en métropole. Fils de parents salariés d’Air Tahiti Nui, aîné d’une fratrie de 3 enfants, Manoarii se voit travailler dans l’aéronautique dès son plus jeune âge. « Avec mon frère, on a toujours grandi entouré par le personnel navigant, commercial et technique, explique-t-il. J’ai toujours rêvé de ce style de vie ». Partir à l’étranger, voler localement, rencontrer des gens d’horizons et de cultures différentes, c’est ce qui le motive depuis toujours. Après avoir obtenu son BAC il décide donc de partir, avec entête l’objectif d’intégrer l’École nationale de l’Aviation civile. « Je n’ai pas réussi le concours pour avoir une formation gratuite donc j’ai fait une prépa math sup-math spé avant d’intégrer une école d’ingénieurs », précise encore le jeune pilote. Le coût des études de pilote, qui avoisine les 15 millions, l’avait freiné à l’époque, mais finalement un emprunt lui permet d’intégrer l’école de pilotes de ligne Airways d’Agen. Après avoir atteint l’objectif qu’il s’était fixé 10 ans plus tôt, il avait hâte de retrouver le fenua. À son retour, sans perspective d’embauche rapide dans le milieu, il s’était donc orienté pendant un an vers une carrière d’enseignant. « J’ai fait un an en tant que prof de math-physique-chimie au lycée St Joseph. Une très belle expérience que je n’aurais jamais pensé vivre un jour ». Un bref passage dans un autre milieu qu’il est fier d’avoir vécu, mais la fierté de réaliser son rêve d’enfant au fenua est encore plus grande.

À l’annonce de l’ouverture de la compagnie Air Moana, son bagage lui a permis de candidater. Une sélection en plusieurs étapes, théorique et pratique, qu’il a réussie haut la main et qui lui a permis de signer un CDI avec la compagnie en juillet dernier. S’en est suivi une série de formations, notamment une qualification spéciale pour les ATR, mais aussi une formation au sol, de secouriste et une formation à la mer. Le premier des deux appareils de la flotte s’est posé ce lundi au fenua et pour le jeune homme, c’est la continuité de la belle aventure qu’il a commencé il y a 5 mois.

Un rêve qu’il réalise pour lui, mais qu’il veut aussi motivant pour les plus jeunes. Il espère désormais voir cet avion « déployer ses ailes tout en participant au développement du transport aérien en Polynésie ». Une opportunité aussi pour les Polynésiens, dit-il, qui auront à partir de février prochain le choix entre deux compagnies qui desserviront les îles et aussi des alternatives au niveau de la flexibilité de leur voyage.