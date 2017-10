Air Tahiti et le Pays frileux sur l’arrivée d’Islands

Alors que l’aviation civile examine la demande d’autorisation de licence de la compagnie aérienne domestique « Islands » de l’homme d’affaires Bill Ravel, le gouvernement et Air Tahiti craignent que l’arrivée de la concurrence ne bouleverse l’équilibre entre les lignes rentables et celles qui sont déficitaires.

Face à l’arrivée prochaine d’une concurrence directe à Air Tahiti, avec la compagnie aérienne « Islands » portée par l’homme d’affaires Bill Ravel, le directeur général de la compagnie locale, Manate Vivish affirme être « serein ». Il dit préférer attendre d’en savoir plus sur le projet pour prendre position, mais affirme pourtant que l’arrivée de ce concurrent va remettre en cause la gestion des destinations déficitaires au niveau du Pays.

Même son de cloche pour le ministre des Transports, Luc Faatau, qui affirme qu’il « se positionne sur le principe de la libre concurrence » et que le gouvernement « soutient la libéralisation du ciel ». Mais le ministre, lui-aussi, ajoute : « la concurrence ne veut pas dire non plus n’importe quoi ». Il insiste sur le fait que les mêmes règles doivent s’appliquer à tous. Pour Luc Faatau, la Polynésie compte plus d’une centaine d’îles avec une quarantaine de destination à couvrir. Il n’est donc pas envisageable, pour le ministre, que la nouvelle compagnie aérienne ne se positionne que sur les destinations lucratives, comme Bora-Bora, et laisse de côté celles qui le sont moins comme les Marquises.

Pour Luc Faatau, si le Pays doit subventionner les dessertes déficitaires la charge pèsera sur la collectivité.

Contacté, Bill Ravel indique que la compagnie Islands prévoit de desservir les îles Sous-le-vent, les Marquises, Rurutu et Tubuai aux Australes, Rangiroa aux Tuamotu, les îles Cook deux fois par semaines et les îles Samoa trois fois par semaines.