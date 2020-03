Air Tahiti Nui cloué au sol pour un mois à compter du 28 mars

Vols en provenance ou à destination de Paris CDG La route Papeete – Paris – Papeete sera momentanément suspendue à compter du samedi 28 mars. Avant cette date, la desserte Papeete – Paris – Papeete est modifiée comme suit : Le vol TN08 PPT-LAX-CDG du jeudi 19 mars prévu au départ à 23h15 est annulé. Les passagers de ce vol seront reprotégés sur le vol TN68 PPT-PTP-CDG du samedi 21 mars, départ 23H45.

– les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront reprotégés sur le vol TN08 PPT-LAX du vendredi 20 mars, départ 23h15. Le vol TN08 PPT-LAX du vendredi 20 mars prévu au départ à 23h15 est maintenu. Les passagers de ce vol à destination de Paris seront reprotégés sur le vol TN68 PPT-PTP-CDG du samedi 21 mars, départ 23H45. Le vol TN08 PPTLAX du samedi 21 mars est maintenu avec un départ à 23H45.

-Il partira le samedi 21 mars à 23H45 sous le numéro de vol TN68 et fera escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant son arrivée à Paris prévue le lundi 23 mars à 09H10, heure locale.

– les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés par le vol TN102 Papeete – Los Angeles du samedi 21 mars, départ de Papeete à 23H59, arrivée à Los Angeles à 10H40

– les passagers de ce vol entre Los Angeles et Paris seront réacheminés sur d’autres compagnies. Le vol TN07 CDG-LAX-PPT du samedi 21 mars prévu au départ à 11H35 est annulé uniquement sur le tronçon CDG-LAX.

-les passagers de ce vol entre Paris et Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.

-le tronçon Los Angeles Papeete est maintenu, les passagers de ce vol partiront à l’heure prévu. Le vol TN07 CDG-LAX-PPT du dimanche 22 mars prévu au départ à 11H35 est annulé.

– les passagers de ce vol à destination de Papeete seront reprotégés sur le vol TN67 du lundi 23 mars départ à 11h35.

– les passagers de ce vol à destination de Los Angeles seront réacheminés via d’autres compagnies

– les passagers de ce vol embarquant à Los Angeles à destination de Papeete seront reprotégés sur la TN411 du dimanche 22 mars à 23h55. Le vol TN07 CDG-PPT du lundi 23 mars prévu au départ à 11H35 est maintenu.

-Il partira le lundi 23 mars à 11h35 sous le numéro de vol TN67 et fera escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant son arrivée à Papeete prévue le mardi 24 mars à 00H30, heure locale.

-les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies. Le vol TN68 PPT-CDG via Pointe-à-Pitre du mardi 24 mars est maintenu.

-Il partira de Papeete le mardi 24 mars à 23h45 sous le numéro de vol TN68 et fera escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant son arrivée à Paris prévue le jeudi 26 mars à 8h25, heure locale. Le vol TN67 CDG – PPT via Pointe-à-Pitre du vendredi 27 mars est maintenu.

-Il partira de Paris le vendredi 27 mars à 11h35 sous le numéro de vol TN67 et fera escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant son arrivée à Papeete le même jour à 23h35, heure locale.