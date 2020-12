Air Tahiti Nui « Compagnie aérienne 5 étoiles » pour la seconde année consécutive

Air Tahiti Nui a été pour la deuxième année consécutive distinguée par le prix de la « Compagnie Aérienne 5 étoiles » dans la catégorie « Grande Compagnie 2021 » à l’occasion du classement officiel des compagnies aériennes mondiales délivré par l’APEX, a-t-on appris dans un communiqué.

Basée sur l’évaluation des passagers du monde entier, cette distinction récompense entre autres, l’excellence des services proposés par la compagnie. Cette année encore, Air Tahiti Nui a su se démarquer parmi 600 autres compagnies aériennes, conservant ainsi sa place de premier transporteur aérien vers la Polynésie française et le Pacifique Sud et ce, malgré le contexte sanitaire mondial. Une récompense à la hauteur des efforts menés par la compagnie qui n’a eu de cesse de chercher à s’adapter tout au long de l’année pour faire face à cette situation inédite.

« Un an après le renouvellement complet de sa flotte, composée à présent de quatre Boeing 787-9, Air Tahiti Nui a relevé sans transition le double défi d’un changement de type d’avion et d’une adaptation quasi immédiate de son service aux nouvelles règles sanitaires. Ce prix APEX est l’indicateur que notre compagnie a su malgré tout rester fidèle à ses standards de qualité et de confort. Les équipes d’Air Tahiti Nui se sont organisées pour répondre rapidement à ces nouvelles problématiques, tout en continuant de proposer un service toujours aussi chaleureux et une expérience de voyage immersive, confortable et sécurisée », a salué Michel Monvoisin, PDG d’Air Tahiti Nui.

La compagnie polynésienne est la seule compagnie ultramarine à avoir été récompensée par l’Airline Passenger Experience Association (APEX), organisme indépendant composé de différents acteurs de l’industrie aérienne. Parmi les autres compagnies lauréates, on retrouve Air France couronnée de 4 étoiles en catégorie « Compagnie Mondiale ». Dans la région Pacifique, Air New Zealand et Qantas remportent 5 étoiles dans la catégorie « Compagnie Mondiale », tandis que Fiji Airways en remporte 4 dans la catégorie « Grande Compagnie ».

Outremers360°