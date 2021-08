Air Tahiti Nui désignée meilleure classe affaires française 2021

Air Tahiti Nui prend la première place du classement des classes affaires françaises réalisé par The Traveler’s Club, un site spécialisé dans le transport aérien. La compagnie au tiare bénéficie notamment de l’attrait de ses nouveaux appareils, et de son service à bord.

Une nouvelle qui fait chaud au cœur alors qu’Air Tahiti Nui joue son avenir dans la crise sanitaire. The Traveler’s Club, site spécialisé dans le transport aérien, a mis ATN en tête de son classement 2021 des meilleures cabines « business » de 7 compagnies françaises long-courrier.

La flotte de quatre Boeing 787 Dreamliner récents et dont toutes les cabines affaires sont identiques, a incontestablement pesé dans la balance. Le site les juge « parfaitement adaptées » à aux clients « loisirs, qui font, pour la plupart, le voyage d’une vie ».

Mais ATN se fait aussi remarquer pour la qualité de son service à bord en classe « Poerava », « en offrant des prestations de haut vol ainsi qu’une carte des vins et champagnes de qualité ». Également appréciés, le confort à bord et l’offre de divertissement, ainsi que les accessoires de confort et même le wifi à bord.

Ainsi Air Tahiti Nui récolte une note de 15/20, et prend la plus haute marche du podium devant Air Calin et Corsair.