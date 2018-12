Air Tahiti Nui élue meilleure compagnie du Pacifique Sud

Air Tahiti Nui a reçu mercredi dernier à Beverly Hills aux Etats-Unis le prix de « Meilleure compagnie aérienne dans le Pacifique Sud » par les lecteurs du célèbre magazine de tourisme Global Traveler’s. La compagnie au tiare a également remporté quelques jours plus tôt le prix de la « Meilleure nouvelle livrée 2018 » du site spécialisé The Design Air grâce au design du nouveau Tahitian Dreamliner.

La compagnie Air Tahiti Nui a annoncé sur sa page Facebook avoir décroché pour la quatrième fois ces six dernières années le prix de la « Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud » décerné par le jury et les lecteurs du célèbre Global Travaler’s. Le directeur général délégué de la compagnie, Mathieu Bechonnet, a assisté à la cérémonie de remise des prix du magazine le 12 décembre dernier au Peninsula Beverly Hills en Californie.

Par ailleurs, la compagnie a également dévoilé sur sa page Facebook avoir remporté le prix de la « Meilleure nouvelle livrée » aux DesignAir Awards 2018. Le jury a choisi le Tahitian Dreamliner pour son design et ses couleurs. « L’incarnation d’un design qui reflète les racines et la culture des origines de la compagnie. Avec un design brillant, coloré et un motif fleuri emblématique, les 787 d’Air Tahiti Nui captiveront certainement l’imagination des voyageurs du monde entier », a déclare Jonny Clark, fondateur de TheDesignAir.