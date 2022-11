Air Tahiti Nui obtient 5 étoiles au classement Apex pour la 5e année consécutive

La compagnie internationale polynésienne a été désignée « 5 Star Major Airline » ou « Grande compagnie cinq étoiles » dans le classement Apex Official Airline Ratings pour la cinquième année consécutive. Les précisions de notre partenaire Outremers360°.

Les notations des passagers ont permis d’établir ce classement renommé et de confirmer la place d’Air Tahiti Nui, transporteur principal à destination de la Polynésie française, parmi les grandes compagnies internationales, s’est félicitée la compagnie dans un communiqué.

The Airline Passenger Experience Association (APEX) attribue chaque année ses prix aux compagnies internationales pour la qualité de leurs services et de leurs équipements. Ce prestigieux classement est élaboré selon les avis certifiés déposés par les passagers sur l’application de voyage Tripit from Concur. Cette année, APEX a récolté les notations de près d’un million de vols effectués par près de 600 compagnies aériennes dans le monde pour déterminer le palmarès des meilleures compagnies internationales en activité.

Air Tahiti Nui s’emploie quotidiennement à maintenir le cap sur ses objectifs de qualité afin que ses services puissent répondre toujours mieux aux besoins et au confort de ses clients, assure-t-elle encore. Une mobilisation récompensée à plusieurs reprises, puisqu’en juin dernier, la compagnie polynésienne avait déjà eu l’honneur de se voir décerner les titres de « Meilleur Service à bord » et « Meilleur programme de divertissement à bord » pour la région Pacifique Sud lors des Trophées APEX Passenger Choice 2022.