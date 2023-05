Air Tahiti Nui retourne à Tokyo

Air Tahiti Nui rouvre sa liaison entre Papeete et Tokyo à partir du 30 octobre. C’est la dernière desserte de la compagnie au tiare qui reprend, après plus de 3 ans d’interruption.

Air Tahiti Nui retourne au Japon. Dès le 30 octobre, la liaison entre Papeete et Tokyo-Narita reprend, sur son rythme de deux rotations par semaine. Une liaison qui avait été suspendue au début de la crise Covid, et l’intransigeance des autorités japonaises a perduré plus longtemps qu’ailleurs. Mais finalement, en octobre dernier, la demande de visa a été supprimée pour les séjours de moins de trois mois, et en avril, toutes les restrictions sanitaires liées au Covid ont été levées.

La Polynésie intéresse de nouveaux les tours opérateur japonais, qui ont déjà remis le fenua sur leurs catalogues. Les vols sont déjà « en système » depuis deux mois, explique Michel Monvoisin, le P-Dg d’Air Tahiti Nui.