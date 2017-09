Air Tahiti passe à l’enregistrement en ligne

La compagnie Air Tahiti passe au numérique en proposant à présent l’enregistrement en ligne et le téléchargement de la carte d’embarquement sur son mobile.

Les compagnies internationales s’y sont déjà mises mais c’est une nouveauté pour Air Tahiti. La compagnie inter-îles propose maintenant à ses clients de s’enregistrer en ligne mais aussi de télécharger sa carte d’accès à bord sur son smartphone ou sa tablette directement de chez soi. Une fois la carte d’embarquement enregistrée, on peut se présenter en porte d’embarquement ou bien au comptoir « dépose bagage ». L’enregistrement en ligne peut se faire 16 heures à 1 heure avant le vol au départ de Tahiti et Moorea, des îles Sous-le-vent, des Tuamotu, des Marquises et des Australes. L’enregistrement s’effectue en quatre étapes sur le site www.checkin.airtahiti.com. Précision importante, l’enregistrement en ligne n’est pas possible sur les vols à destination de Rarotonga, sur les vols effectués en Twin Otter ou Beechcraft, et si le voyage nécessite une assistance particulière.