Air Tahiti prévoit deux nouveaux ATR

Air Tahiti à l’intention d’acquérir deux ATR42-600 STOL qui disposent d’une nouvelle fonctionnalité permettant de réduire les distances de décollage et d’atterrissage. Le lancement du programme STOL (Short Take-Off and Landing) devra être confirmé par le constructeur ATR début 2019, ce qui permettra à Air Tahiti de prendre livraison du premier appareil fin 2021 et du second début 2022.

Grâce ce nouveau type d’appareil, Air Tahiti pourra opérer des rotations sur des îles qui ne disposent pas de pistes suffisamment grandes pour permettre l’atterrissage d’ATR lambda. Ces pistes n’étant pour l’instant accessibles qu’avec des TwinOtter ou Beechcraft, car inférieures à 1 000 m.

Ainsi des îles comme Apataki, Fakahina et Takume aux Tuamotu, Ua Pou et Ua Huka aux Marquises pourront accueillir entre trente et cinquante visiteurs à chaque rotation de ces appareils et ainsi développer l’économie de ces îles. De plus, ils pourront assurer les évacuations sanitaires des malades et des transports scolaires vers les îles principales de ces archipels. Le montant total de cet investissement est de 3 milliards Fcfp.