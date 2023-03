Les voyants sont au vert pour le secteur aérien. Pour répondre à la demande croissante en termes de trafic, Air Tahiti élargit sa flotte. La compagnie a réceptionné un premier ATR en leasing et attend désormais la livraison du petit dernier, prévue pour le mois de mai. Des appareils qui permettront d’augmenter la fréquence des vols vers les archipels, mais aussi de reprendre les dessertes vers les îles Cook.

Le secteur aérien redécolle. Pour répondre à « une reprise des trafics très forte », la compagnie Air Tahiti a fait l’acquisition d’un nouvel ATR, en leasing. Si le trafic a commencé à croître l’an dernier déjà, les réservations pour cette année ne semblent pas s’essouffler, malgré l’arrivée de la concurrence. « On a tous été très surpris de la reprise de l’activité l’année dernière. On pensait que cette année on allait assister à un palier mais ce n’est pas ce que l’on constate », confie Manate Vivish, directeur général de la compagnie. D’autant plus qu’Air Tahiti, qui a été contraint avec le covid de fermer sa ligne vers les îles Cook, va la rouvrir à partir du 24 juin. Et c’est dans cette dynamique que la société qui a rencontré quelques difficultés pour couvrir toute l’activité l’an dernier a décidé d’élargir sa flotte. « On va assister à une montée en puissance du programme de vols, précise encore le directeur général. Nous avons les effectifs pour ça et nous allons effectivement augmenter les fréquences sur à peu près toutes les destinations. »

Cet ATR en leasing n’est pas le seul à faire son entrée dans la flotte d’Air Tahiti cette année puisque d’ici le mois de mai prochain, la compagnie devrait recevoir un ATR 72-600 dont il sera propriétaire. En attendant « Heturere » qui est pour l’instant encore tout blanc va, comme le veut la coutume, se faire tatouer avant de s’envoler pour les archipels à partir du 31 mars.