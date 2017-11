Air Tahiti surprenant vainqueur, EDT répond présent

Première étape et première surprise pour la Hawaiki Nui va’a 2017. C’est l’équipe d’Air Tahiti qui s’est imposée devant EDT va’a A et OPT A.

On n’attendait pas cette équipe d’Air Tahiti aux avants-postes mercredi entre Huahine et Raiatea pour la première étape de la Hawaiki Nui va’a 2017. L’équipe surprise de cette première étape s’est finalement imposée en 3 heures 52 minutes et 31 secondes, juste devant le champion en titre EDT va’a A. L’équipe d’OPT A complète le podium. Les rameurs de Shell va’a ont dû se contenter de la quatrième place, juste devant Paddling connection. La deuxième étape de jeudi, le « sprint », se jouera entre Raiatea et Tahaa.

