Allo titi mama, première ligne d’écoute pour les mamans allaitantes

Ai-je assez de lait ? Est-ce normal d’avoir mal quand je mets mon bébé au sein ? Est-il bien positionné ? Voici le genre de questions que de nombreuses mamans, ayant fait le choix d’allaiter, se posent. Elles pourront désormais trouver des réponses grâce à la nouvelle « ligne d’entraide » accessible tous les jours de 8h à 20h, à partir du 14 octobre, au 89 600 800.

« Allo Titi Mama » sera lancée le 14 octobre, à l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement. Objectif de ce projet : « offrir un accès égal à l’information et au soutien » aux familles concernées par l’allaitement maternel. Selon Te u o te ora, 85 % des nouveau-nés du fenua sont allaités à la maternité, mais trop peu de femmes poursuivent l’allaitement à leur sortie. En cause : des douleurs lors de la tétée, des difficultés à mettre bébé au sein ou encore « une sensation de manque de lait ».

C’est un constat que l’association aimerait changer, d’autant plus que l’OMS recommande l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois, et ensuite jusqu’à au moins 2 ans. Le collectif rappelle ainsi que le lait maternel « assure une nutrition essentielle et irremplaçable pour la croissance et le développement de l’enfant ». Il protège aussi le nourrisson contre les infections respiratoires et d’autres maladies potentiellement mortelles. Par ailleurs, l’allaitement maternel exclusif a également « un effet protecteur contre l’obésité », assure l’association.

Un rassemblement le 19 octobre à Paofai

Cette nouvelle ligne, accessible tous les jours de 8 heures à 20 heures au 89 600 800, sera gérée par des professionnels formés en allaitement. Le fruit d’un partenariat avec le Québec, où une ligne d’écoute existe depuis plus de 40 ans. « Quatre professionnelles de l’allaitement sont venues en 2022 pour faire des conférences lors de la Semaine mondiale de l’allaitement et expliquer leur organisation au Québec.

En 2023, deux d’entre elles sont revenues pour former les volontaires bénévoles de la ligne Allo Titi Mama », explique l’association précisant tout de même qu’il ne s’agit pas d’une ligne d’urgence médicale. À noter aussi qu’à l’occasion de la semaine de l’allaitement qui aura lieu du 14 au 20 octobre , l’association Te u o te ora diffusera des vidéos de mamans ayant vécu des inégalités sur sa page Facebook. Un grand rassemblement est aussi prévu le samedi 19 octobre au parc Paofai.