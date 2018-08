Alquaïda contre le peuple François et autres folies … – Edito 29/08/2018

« Origines populaires qui recrute les compréhendo nous sommes des plébéiens, peuples françois depuis le 20/08 à 20h précises le jour de gloires pour demain le 23/08 mercuri le 183 mai 0000004 ans de Gésu-Chrys(o) â 10h précises â katahi ô tri gome = hier(o) ou marae ou temple à ciel ouvert. Crédo – croire ou faire confiance Pareo ; obéir »

Quoi ? Ce n’est pas clair ? Ah ça me rassure, parce que ça fait en gros 10 ans que je m’enquille ce genre de panneaux dans le décor d’abord en bas de RDO à Outumaoro et maintneant au rond point de l’ex sofitel. Après quelques mois d’absence ce brave monsieur tatoué est de retour et semble laissé à son triste sort. A-t-on décidé quelque part qu’il était effectivement de bon temps de laisser s’exprimer sur l’espace public le charabia d’un homme qui semble hanté tour à tour par les rois de France, les forces de l’ordre ou encore les suppôts de Ben Laden ?

Parce qu’en plus, « depuis le 20 02 2018 Ok à 20h précises fin du faux calendrier de 7 jours par semaine é de 12 mois par ans des ALQUAIDA ou la france (barrée) ou poilice (barrée) gendarme (barré). Vos élus â été vendus par les Alquaidas â les papes rien aux présidents ni aux maires ministres et autres. »

Là on est d’accord qu’il faut faire quelque chose non ? Parce qu’en dehors de ces panneaux, je suis fatigué pour lui tellement du matin au soir il est en mode « incantation ». Les yeux fermés il invoque des puissances ou autres divinités pour venir rétablir l’ordre d’une société en perte de repères dont lui seul serait garants de ses vertus réelles mais occultées.

Je suis surpris depuis tant de temps qu’il n’ait pas lancé une mode. Si lui on lui laisse le droit de faire ça, pourquoi se cantonne-t-on à publier nos coups de gueules sur les réseaux sociaux ? Achetons des feutres indélébiles noir et rouge et nous aussi faisons nos panneaux, installons les dans les carrefours les plus fréquentés et partageons nos lumières avec nos frères !

Mais j’y pense, et si c’était lui qui avait raison sur toute la ligne ? Et si en fait il détenait la vérité ? Sommes-nous les fous et lui le seul lucide ? Pourvu que le Tarquin paré de sa gloire céleste après son combat contre les plébéiens du peuple François nous vienne en aide.