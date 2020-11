AMAZON FRANCE DÉCALE LE BLACK FRIDAY AU 4 DÉCEMBRE

Le directeur général d’Amazon France, Frédéric Duval, a annoncé, jeudi soir, que le géant de la vente en ligne acceptait de reporter le Black Friday du 27 novembre au 4 décembre. Un soulagement pour les petits commerçants français qui vont probablement pouvoir rouvrir leurs portes dès le 27 novembre.

Ca y est, Amazon, le géant de la vente en ligne, a accepté de décaler le Black Friday au 4 décembre. C’est ce qu’a déclaré sur TF1, jeudi soir, le directeur général d’Amazon France, Frédéric Duval. C’était l’une des conditions du gouvernement pour que les petits commerces puissent rouvrir dès le 27 novembre, sans l’opération promotionnelle qui aurait entraîné une fréquentation trop élevée dans les magasins.

Cette décision résonne très positivement chez les commerçants. C’est d’ailleurs ce qu’explique Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. « La décision prise par les distributeurs de reporter le Black Friday et qu’Amazon a rejoint, jeudi soir, est une position qui doit permettre une réouverture le 27 ou le 28 novembre de l’ensemble des magasins », estime-t-il sur Europe 1. « C’est en tout cas comme cela que cela nous a été présenté par le gouvernement en disant qu’il n’était pas possible, du point de vue sanitaire, qu’il y ait à la fois la réouverture le 27 ou le 28 et une opération promotionnelle importante ». Des commerçants toujours prudents.

Mais l’homme reste toutefois méfiant. « Nous respirerons lorsque la réouverture de tous les magasins sera annoncée, on l’espère officiellement par le président de la République, en début de semaine prochaine. C’est essentiel pour la survie du commerce et pour faire en sorte que les courses de Noël se passent au mieux que les Français, qu’ils aient de nouveau accès à leurs produits. Ce n’est qu’une première étape qui est en train d’être franchie », détaille-t-il prudemment.

Ces magasins qui préparent leurs réouvertures devront cependant respecter un protocole sanitaire très strict, dont les modalités exactes restent à définir.

Europe1/Pierre Herbulot