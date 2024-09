Aménagements routiers et mobilité : Jordy Chan fait le point

Alors que la Semaine européenne de la mobilité bat son plein, le ministre des transports, Jordy Chan, a fait le point ce mardi sur neuf projets d’aménagements routiers qu’il ambitionne de lancer dans les cinq prochaines années, principalement dans la zone urbaine de Tahiti. La majorité de ces projets est encore au stade d’étude, mais l’objectif est clair : « structurer » un réseau routier qui privilégie les modes de déplacement alternatifs en les rendant plus attractifs que l’usage exclusif du véhicule personnel.

Jordy Chan, depuis sa prise de fonction, ne manque pas de projets pour réaménager le réseau routier de Tahiti et fluidifier le trafic dans la zone urbaine de Tahiti. Ce matin, il a fait un point sur neuf d’entre eux: il a notamment rappeler celui du réaménagement du carrefour de la Présidence, où les feux tricolores remplaceront le rond-point actuel. Il a aussi évoqué la suppression des ronds-points de Gadiot, de Taaone, et de Aorai pour étendre « l’onde verte » sur l’avenue Prince Hinoi en installant des feux tricolores, la création d’une troisième voie mobile entre le Tahara’a et Supermahina, et la poursuite des études sur la route du Sud, entre le PK15 et le PK18 à Punaauia. Des projets encore en phase d’étude pour la plupart mais que le ministre espère lancer dans les cinq ans à venir.

Encourager les modes de déplacements alternatifs

Entouré de son équipe de techniciens de la Direction des transports terrestres, Jordy Chan a aussi précisé les initiatives visant à « améliorer la mobilité » des usagers. Parmi elles, la création d’une zone mixte piétons-cyclistes entre le giratoire de Auae – celui situé près du skatepark de Tipaerui – et le parking de la Maison de la culture, avec la construction d’une passerelle métallique au-dessus de la rivière de Tipaerui. Le ministre est également revenu sur les 15 km de pistes cyclables envisagées entre Papeete et Arue, ainsi que sur le projet des voies réservées. Il a rappelé l’importance de « structurer » un véritable réseau routier encourageant les modes de déplacement alternatifs : « Le modèle suivi jusqu’à présent est celui du tout-routier, déplore-t-il. Ce que l’on constate, c’est que plus on se développe, plus on s’urbanise, et plus il y a de congestion. Il faut parvenir à changer ce paradigme et permettre un développement plus harmonieux, sans engorger nos routes. »

Changer les mentalités des conducteurs

Une stratégie globale visant à « réduire le nombre de voitures sur les routes ». Mais il faudra d’abord réussir à changer les mentalités des conducteurs, encore très attachés à leurs véhicules. Un défi que le Pays est prêt à relever, à entendre le ministre et ses équipes qui semblent bien décidés à faciliter l’accès aux transports alternatifs grâce à la création de pôles d’échanges multimodaux, qui s’implanteraient entre Mahina et Punaauia. « Nous imaginons des lieux où les gens pourraient se garer et repartir en bus, par exemple, explique Jessica Furioso, chef de projet transport à la DTT. On espère par exemple que les véhicules venant de la presqu’île pourront se stationner dans un parking avant que leurs occupants ne prennent un bus direct vers Papeete. »

Des parkings gratuits en dehors de la capitale

Et pour inciter les automobilistes à adhérer à ce nouveau système, les aires de stationnement – qui comprendront commerces, restaurants et aires de jeux en plus des parkings – seront gratuites. En revanche, « tous les parkings proches du centre de Papeete seront payants et peu avantageux », précise enfin la chef de projet transport. En complément de ces infrastructures le ministre rappelle également que « des études de simulation de trafic basé sur les comptages en cours, devrait permettre de les calibrer au mieux », d’optimiser les feux tricolores et peut-être même de proposer la modification du sens de circulation de certaines rues de Papeete.