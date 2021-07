American Rider’s Day : les belles américaines en parade

Les bikers Harley Davidson et les Jeeps américaines étaient de sortie ce dimanche pour fêter l’Independance Day et surtout parader devant les yeux ébahis des fans ! Les Jeeps ont fait le tour de l’île et les motos les ont accompagnés jusqu’à Mahina. Les moteurs ronronnaient et les cuivres brillaient.

S’occuper d’une jeep, la bichonner, en prendre soin : « C’est pire qu’une femme », résume avec un grand éclat de rire Teva Urima, président de la Team Tahiti Jeep. Il faut dire que les voitures qui sont alignées dans le parking de l’assemblée, en plein centre de Papeete, sont exceptionnelles : des voitures de collection qu’on ne trouve pas chez le concessionnaire !

Les passionnés des Jeeps entretiennent et réparent leur voiture eux-mêmes. Ils se sont quelque peu arrachés les cheveux avec la fermeture des frontières due au Covid-19 mais ils étaient bien tous prêts, les voitures brillantes et nettoyées de près. « Nous sommes comme une grande famille. C’est un plaisir de se retrouver ensemble. On revient de Huahine où nous sommes allés participer à l’inauguration du Terevau piti. Les Jeeps sont passées par le bateau et on a a fait le tour de l’île. » Ce rassemblement du 4 juillet a lieu chaque année, le dimanche suivant ou le jour même, comme cette année, de l’Independance Day. Tout commence par une présentation des voitures américaines et des motos Harley Davidson avant un traditionnel tour de l’île pour faire ronfler les moteurs et briller les yeux des amateurs de grosses cylindrées. Les amateurs sont venus admirer ces véhicules exceptionnels, un peu envieux… « Ils veulent acheter ! », assure Teva Urima dont la passion est née alors qu’il n’était qu’un enfant dont le ballon atterrissait souvent dans le parc automobile voisin…

Les Harley Davidson étaient présentes également, sagement alignées sur le parking du McDonald de Papeete avant un départ au bruit caractéristique de ces belles américaines. Émile Pavaouau, président de Tahiti Harley Riders, faisait bien sûr partie de l’équipe avec sa propre moto.