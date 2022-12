Amerrissage forcé pour la montgolfière de CocoBulle

La montgolfière de CocoBulle a subi une bourrasque de vent alors qu’elle allait atterrir sur la plage de Taharuu. Elle a finalement terminé sa course dans le lagon.

Ce jeudi matin vers 7 heures la montgolfière ULM rouge ornée d’hisbicus balncs de CocoBulle a été forcée d’amerrir. Alors que le pilote s’apprêtait à atterrir sur la plage de Taharuu à Papara une bourrasque de vent se serait abattue sur l’appareil. Le ballon dirigeable a donc fini sa course à l’eau. Selon nos sources, « plus de peur que de mal » pour les deux personnes impliquées dans cet incident peu commun. Il s’agit de la première montgolfière jamais vue à Tahiti. Elle a commencé à voler au début du mois de juillet 2021 après 3 ans de démarches pour obtenir les autorisations adéquates et propose désormais des baptêmes de l’air individuels.

Vidéo de Raimana Van Bastolaer