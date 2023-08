Amui no Maui : près de 3 millions de francs récoltés pour les sinistrés de Lahaina

Le concert Amui no Maui, organisé en quelques jours seulement à l’initiative de la présidence, pour venir en aide aux sinistrés de Lahaina, a permis de collecter plus de 2,8 millions de Fcfp. Il est possible de compléter ces dons jusqu’à mardi.

Une semaine après l’incendie qui a ravagé la ville de Lahaina sur l’île de Maui (Hawaii) et dont le bilan provisoire atteint 114 morts et 1 300 disparus, le concert caritatif Amui no Maui a rassemblé plus de 700 spectateurs au Grand théâtre de la Maison de la culture, samedi soir, et bien davantage devant la retransmission en direct sur Facebook. Durant plus de quatre heures, de nombreux artistes emblématiques du fenua se sont succédé sur scène. Comme les nombreux partenaires de l’événement, ils ont répondu bénévolement à l’appel lancé par le président Moetai Brotherson. Dans la salle, de nombreuses personnalités : le haut-commissaire Eric Spitz, Oscar Temaru, la vice-présidente Éliane Tevahitua dont le discours a ouvert la soirée, et plusieurs membres du gouvernement et de l’assemblée.

La chorale de l’Église des saints des derniers jours a ouvert le spectacle, qui était présenté par Hinarere Taputu et Eva Ariitai. Plusieurs prestations de danse ont émaillé la soirée, notamment celles de O Tahiti E, Ha’aheo O Kahiki, Ka Pa Hula’O Ka Vai Ola et Halau Kawehilani Tevahine Aloha. Rocky Gobrait, le collectif Honohiva (Natura Jam, Teiho Tetoofa, Eono, Manino et Calmer), qui a interprété un titre d’Angelo, Tapuarii Laughlin, Honorai Temaiana, Tinalei, Raumata Tetuanui, Oko, Eto, Maruao, sont tour a tour montés sur scène.

Un élan de solidarité qui a poussé le président du Pays à monter sur scène : après quelques mots en hawaiien, rédigés par le député Steeve Chailloux qui a vécu et enseigné chez nos voisins du Nord, il a chanté E Poro ana vau en duo avec Weena Temarii.

Outre les ventes de billets, une centaine de dons ont été effectués durant la soirée. 2,8 millions de Fcfp avaient été collectés à l’issue du concert. Une partie des dons, qui reste à préciser, ira aussi aux sinistrés de Teahupo’o. Et il n’est pas trop tard pour contribuer : la plateforme de dons spécialement mise en place par ticket-pacifie.pf reste ouverte jusqu’à mardi.

Radio1, TiareFM et ticket-pacifie.pf sont heureux d’avoir pu contribuer, à leur échelle, au succès artistique et à la levée de fonds de cette soirée.