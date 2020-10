« Amui », un plan Covid pour les communes

La Direction de la santé a reçu, lundi matin, à la Présidence, les maires des communes des îles du Vent ou leurs représentants afin de leur présenter le plan Covid Amui, qui veut aller au plus près de la population pour prévenir et accompagner.

Ce plan de communication et de mobilisation communautaire, soutenu par l’organisation mondiale de la santé (OMS) et la Communauté du Pacifique, vient compléter et renforcer le plan Covid Fenua, à tous les niveaux d’alerte et dans toutes ses actions.

Les objectifs de ce plan Amui sont d’approfondir les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des communautés d’informer et de sensibiliser les acteurs locaux, et de mettre à disposition des communautés et acteurs locaux des outils de communication utiles pour la vie au quotidien avec la Covid.

Plusieurs outils de ce plan ont été présentés aux communes : des enquêtes standardisées couplées à des visites de quartiers, des centres communautaires de soins, des comités locaux de santé pour promouvoir la bonne santé, facteur de protection, ou encore des formations avec la plateforme Covid-19.

« Cela part du principe que les familles, les quartiers, sont tout à fait capables de se prendre en charge et de se protéger ; par contre il faut qu’on les accompagne, » explique Philippe Biarez, médecin chef de l’hôpital d’Afareaitu à Moorea, à l’initiative de ce plan.

Car le constat, pour le Dr Biarez, est que les guides sanitaires, c’est bien, mais « il faut qu’ils soient accompagnés par des gens qui représentant l’autorité, notamment des élus ou des représentants des confessions religieuses. »

Un point positif, selon le Dr Biarez : les élus municipaux présents n’ont « quasiment aucune » idée fausse sur le Covid. En revanche ils ont besoin d’un outil unique, où aller chercher les réponses aux questions qu’on leur pose.

Pour assurer l’accompagnement technique des communes sur la mise en œuvre de ce plan Amui, qui doit s’intégrer dans leur plan de sauvegarde communal, la plateforme Covid du Bureau de veille sanitaire a engagé des collaborations avec le SPCPF (Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française), la protection civile du Haut-commissariat, l’Institut de la statistique de la Polynésie française, ainsi que le ministère du Tourisme (guides sanitaires). « Il faut faire appel à toutes les bonnes volontés, dit Manutea Gay du BVS, que ce soit le personnel salarié, les bénévoles, le corps médical privé, tout le monde doit être sollicité, c’est l’affaire de tous, d’où le terme de amui. »

Avec communiqué.