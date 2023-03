Amuitahiraa : Bruno Sandras mise sur la « nostalgie des années Flosse »

L’ancien député et ex-maire de Papara mènera bien la liste orange, qui a été dévoilée ce samedi devant un public clairsemé à Mamao. En cas de victoire, il désignera Gaston Flosse, inéligible mais toujours aux commandes de l’ex-Tahoera’a, comme vice-président du Pays. À 91 ans, le Vieux Lion « jette ses dernières forces » dans la campagne, mais ce sera sa dernière, annonce-t-il. Sa compagne Pascal Haiti briguera la présidence de l’assemblée.

Ça n’est pas un Congrès, mais un « Grand conseil » qui était organisé par le Amuitahiraa o te nunaa maohice samedi matin à Mamao. Distinction statutaire qui a son importance, entre autres pour expliquer que les rangs du parc expo, où le Tapura avait réuni 5000 militants le weekend-end dernier, étaient cette fois plutôt clairsemés. « Si ça avait été un Congrès, on aurait amené 10000 », assure Gaston Flosse à la tribune. À la place, les organisateurs comptent « plus de 2000 » militants, qui étaient, dans les faits, près deux fois moins nombreux.

Flosse, le « facteur X » de l’élection

Mais qu’importe le nombre, l’important, c’est le message : les leaders orange sont « les seuls à pouvoir sauver la Polynésie ». À commencer par Gaston Flosse, qui, avant d’annoncer la composition de la liste, remaniée par ses soins « jusqu’à la dernière minute », est au centre des discours et de vidéos retraçant son parcours politique, commencé voilà 65 ans. Un air de nostalgie parfaitement assumé par Bruno Sandras. L’ancien maire de Papara, très applaudi à la tribune, compte même sur cette « nostalgie des années Flosse », qui serait observée « par certains spécialistes de la vie politique », pour emporter la victoire les 16 et 30 avril. « Il va y avoir un facteur X, qui s’appelle le vote nostalgique », prévient le responsable, les Polynésiens « vivent dans une situation difficile » et « le disent : c’était quand même pas pareil à l’époque de Gaston Flosse ».

Aucun doute : face à « ceux qui sont à l’origine de la situation actuelle », le Tapura, et « ceux qui ont exercé le pouvoir » sans résultat, le Tavini, les électeurs choisiront « celui qui pour eux a tant fait ». Problème : comme lors des dernières territoriales, en 2018, Gaston Flosse ne peut pas être candidat du fait d’une peine de cinq ans d’inéligibilité définitivement acquise dans l’affaire de la citerne d’Erima. Le faux bail de la rue Cardella pourrait prolonger cette période. Et le Vieux Lion, qui accuse encore une fois l’État de vouloir « l’éliminer définitivement de la vie politique », résume : « ils ont utilisé la peine capitale pour un homme politique : l’inéligibilité jusqu’à ma mort. Merci la France ». Ce sera donc à Bruno Sandras de mener la liste orange en son nom. Et c’est Gaston Flosse lui-même qui précise « l’arrangement » : l’ex-député deviendra, en cas de victoire, président de la Polynésie et le choisira comme son vice-président. « C’est ensemble que nous travaillerons pour sauver notre pays ». Pascal Haiti, la compagne de Gaston Flosse déjà mise en avant lors des législatives de l’année dernière, complète le trio qui s’affiche en gros sur les tracts : tête de liste dans la première circonscription, « elle sera présidente de l’assemblée », précise Bruno Sandras. Les autres têtes de section : Angelina Bonno, Martial Teroroiria, Jean-Marie Tauraa, Lydia Nouveau, Wenceslas Falchetto et Arsene Hatitio.