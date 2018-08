Anaa a son aire marine éducative

« Te Kura Moana No Tagihia » ou encore La couronne sacrée d’océan de Tangihia est le nom de l’aire marine éducative à Anaa. Un rahui a aussi été mis en place dans cette aire marine pendant trois mois de l’année afin de laisser au « kiokio », un poisson de Anaa, le temps de se reproduire.

« Te Kura Moana No Tagihia » est le nom de baptême de l’aire marine éducative qui a été inaugurée officiellement jeudi après-midi à Anaa en présence du gouvernement. Un projet proposé par le directeur de l’école primaire de Anaa « Manava Tavahiroa », Jean-Pierre Beaury. Ce dernier est d’ailleurs originaire de cet atoll. Il est revenu il y a deux ans et voyant qu’un de leur poisson le « kiokio » devenait de plus en plus petit il a pris contact avec le tavana de Tahuata, Félix Barsinas, dont la commune marquisienne accueille déjà une aire marine éducative. Jean-Pierre Beaury a décidé avec ses élèves de se pencher non seulement sur la protection de cette espèce mais aussi sur l’aspect scientifique. Et à ce titre la fondation « The Islands Initiatives » composé de scientifique étrangers a pris contact avec lui pour financer ses projets tant au niveau culturel, artisanal ou encore sur la protection de l’environnement.

Selon Jean-Pierre Beaury, cette aire marine éducative peut aider au développement touristique de l’île.

Au-delà de cette aire marine éducative, le directeur d’école a même réussi à faire passer en conseil municipal la mise en place d’un rahui. Une démarche qui n’a pas été de tout repos auprès de la population. Mais après diverses explications, il a obtenu gain de cause. Ainsi un protocole d’accord a été signe entre la fondation, les pêcheurs de l’île ainsi que l’école. Les parcs individuels installés dans l’aire marine éducative devront donc être retirées trois mois dans l’année.

Le président Edouard Fritch affirme que Anaa est connu pour le lancer de javelot et pourrait tout aussi être connu pour la pêche à la mouche avec notamment le « kiokio, poisson très prisé sur le marché de la pêche à la mouche ». Il rappelle même que la Polynésie est le premier instigateur : « Ségolène Royale ministre de l’environnement à l’époque avait demandé à ce que la Polynésie puisse partager l’aire marine protégée et qui a ensuite commencer à se propager à la Rochelle et sur la côte Atlantique ».

Les élèves de l’école « Manava Tavahiroa » auront pour tâche de surveiller les parcs communautaires.

A ce titre le conseil municipal a aussi pris une délibération pour « réglementer l’accès, les interventions humaines sur la faune et la flore, préserver et protéger les espèces endémiques et les espaces naturels et sites naturels » de l’île. Il a aussi pour but la création d’un rahui pour la protection du kiokio poisson de Anaa.