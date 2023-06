‘Anamuri grand vainqueur de la régate du Heiva

L’équipage de Teiva Véronique a gagné les trois manches de la course de va’a ta’ie organisée samedi en baie de Matavai par la Fédération des Tu’aro Ma’ohi. Après la pirogue à voile, les sports traditionnels reviendront les 14 et 15 juillet au Musée de Tahiti, et le 16 à Paofai pour la course des porteurs de fruits.

Des voiles multicolores pour lancer le Heiva, samedi matin. Deux jours après la cérémonie du Umu Ti à Mahana Park, c’est la Fédération des Tu’aro Ma’ohi qui entrait dans les festivités avec sa régate de Va’a Ta’ie. Onze pirogues à voile traditionnelles inscrites, dont neuf en compétition cette année… Au programme, trois manches dans la Baie de Matavai dont les équipages – trois personnes par embarcation – connaissent chaque recoin. La compétition nautique, qui en est à sa huitième édition dans ce format, est avant tout un évènement populaire : sur la plage de la pointe Vénus, ou sur tous les points de vue qui entourent la baie, ce sont quelques centaines de personnes, au total, qui ont observé le ballet des va’a, jusqu’à l’extérieur du récif.

Et ils ont eu un beau spectacle, malgré un vent des plus timoré de ce samedi. Des départs en trombes, des virements de bord âprement disputés autour des bouées, quelques risées porteuses, mais surtout des bons coups de rames pour passer la ligne d’arrivée… Si le sérieux est là c’est aussi que la régate constitue dans le même temps la deuxième étape du championnat Va’a ta’ie Tautoru, en jauge Holopuni. Les favoris ont tenus leur rang : c’est l’équipage de ‘Anamuri, mené par Teiva Véronique, qui a dominé les débats, avec une première classe dans chacune des courses, devant Blackjack, souvent à quelques mètres de ses coques, et Tamarii Moana, autre valeur sûre du championnat. En catégorie femmes et mixte, pas de surprise, Hoku-loa s’impose avec une belle avance sur Rehua.

Les festivités continuent

Le coup d’envoi du Heiva Tuaro Maohi est tout donné. Prochain rendez-vous les 14 et 15 juillet dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, avec le lancer de javelot, le grimper de cocotier, la lutte traditionnelle, le lever de pierre, le coprah. La très populaire course des porteurs de fruits sera organisé le dimanche 16 avril, à partir de 15 heures dans les jardins de Paofai. Le Heiva, ce weekend, c’était aussi les courses hippiques et notamment le galop en pareu, ce dimanche, le Heiva rima’i, qui a été inauguré jeudi et qui se poursuit au parc expo de Mamao… Quant aux compétitions de ‘ori et de himene, le coup d’envoi sera donné jeudi soir à To’ata, avec la cérémonie d’ouverture, et la prestation, en Hura Tau, de la troupe O Tahiti E.