André Vernier, maquisard tahitien du plateau du Vercors

Emmanuel Macron s’est rendu ce mardi dans le Vercors, haut-lieu de la résistance pendant la Seconde guerre mondiale. 80 ans après la libération, le chef de l’État a voulu commémorer les répressions sanglantes qui ont touché les civils de la région mais surtout rendre hommage à l’héroïsme des maquisards, morts par centaines pour la France. Parmi eux, André Vernier, fils et frère de pasteurs tahitien, né à Uturoa, et tué, lui aussi, sur le plateau du Vercors. L’historien Jean-Christophe Shigetomi retrace son parcours.

La Marseillaise jouée à Vassieux-en-Vercors ce mardi avait de quoi résonner jusqu’à Raiatea. C’est ce petit village, perché à plus de 1000 mètres d’altitude, sur les grands plateaux qui ont servi de « forteresse naturelle » à la Résistance, qu’Emmanuel Macron avait choisi comme étape majeure des commémorations des 80 ans de la Libération. Une première « historique » – aucun chef d’État n’avait jusque là honoré de sa présence une cérémonie dans cette petite commune de la Drôme – et une reconnaissance pour un village martyr de la Seconde guerre mondiale.

Vassieux a en effet été le théâtre d’un de plus intenses combats entre les maquisards et l’armée allemande. Des affrontements qui feront plus de 800 morts dont beaucoup de civils, pris au piège lors de l’arrivée de la Wehrmacht. Le village, presqu’entièrement détruit en 1944, garde comme témoin de ce passé un rang de compagnon de la Libération, honneur accordé à seulement quatre autres communes, ainsi qu’une nécropole nationale regroupant les tombes de 187 maquisards et civils morts pour la France. Comme le rappelle l’historien Jean-Christophe Shigetomi, on y trouve celle d’un Tahitien, André Vernier.

D’Uturoa aux plateaux du Vercors

Né à Uturoa en 1921, André, Marc, Teru, Temaevran Vernier – l’orthographe des prénoms polynésiens a pu faire l’objet d’erreur à la retranscription – grandit dans une famille de pasteur de Polynésie. Son père, Charles Vernier, connu comme un grand spécialiste du reo à son époque, a été président des églises protestantes des Tahiti, où son grand-père, Jean-Frédéric Vernier, aumônier et ami de la famille royale des Pomare, avait été envoyé dès 1867 par la Mission évangélique de Paris. Comme ses frères Albert, Henri et Charlie, André quitte son fenua natal à la fin des années 30 pour poursuivre ses études en France, à Nîmes, puis à Lyon. « Ils seront pris par la guerre », note Jean-Christophe Shigetomi.

Les aînés ont ainsi été mobilisés dès le début du conflit. Henri Vernier passera plusieurs années dans un camp de prisonniers allemand avant de retourner, à la fin de la guerre, en Polynésie pour, lui aussi, devenir pasteur. Son frère Albert va quant à lui réussir à s’évader pour rejoindre l’Afrique du Nord et le bataillon d’infanterie de marine du Pacifique. Il mourra dans les derniers combats de la Libération. Quant à André, qui n’a pas encore 18 ans lors du début des hostilités, il « milite très rapidement dans les jeunesses protestantes contre le nazisme et se fait très vite repérer », reprend Jean-Christophe Shigetomi. La seule échappatoire, c’était de prendre le maquis ».

André Vernier, alias « Rivière »

Direction donc le Vercors, région que le jeune homme connait bien : il y a passé des vacances auprès de ses oncles, notamment Paul Vernier qui accompagna Paul Gauguin aux Marquises et c’est dans cette région que sont enterrés ses grands-parents. Au sein de cette place-forte de la Résistance, André Vernier prend des responsabilités : il est chargé de l’intendance d’un camp de maquisards, à Vassieux, justement. Et sert, sous le nom de code « Rivière » aux côtés d’un des héros de cette bataille du Vercors, le capitaine Piere Hazebrouk. « Il fait partie certainement de la garde rapprochée de ce chef de guerre, que l’on surnommait le Capitaine Hardy, reprend Jean-Christophe Shigetomi, qui a pu s’entretenir avec les historiens et des anciens maquisards du Vercors. Et qui était notamment responsable de la sécurité de ce fameux terrain d’atterrissage ‘taille-crayon’ où vont arriver les planeurs allemands, chargés de parachutistes (lire ci-dessous, ndr). Ils vont se battre jusqu’au dernier. On n’a jamais retrouvé le corps d’André Vernier, et on suppose qu’il a été brûlé comme beaucoup de ses camarades ».

Mais le Tahitien a tout de même une sépulture « indicative » sur le plateau. Il s’agit de la tombe numéro 37 de la nécropole de Vassieux-en-Vercors, visitée par Emmanuel Macron, donc, ce 16 avril. « À l’heure d’aujourd’hui, celui qui monte au Vercors se souvient de ces Français, combattants, habitants, (…), tués par les troupes allemandes et leurs complices. Il se souvient de leur courage, et de leur martyre », a déclaré le chef de l’État sur ce plateau « où depuis toujours, la liberté est comme chez elle ».

Beaucoup d’autres évènements, locaux ou nationaux, vont rythmer cette année anniversaire. Des cérémonies importantes sont notamment attendues sur les côtes normandes en juin prochain pour les 80 ans du débarquement, de même que dans les villes de Tulle ou Oradour-sur-Glane, théâtres d’exactions nazies. Des commémorations qui concernent aussi l’histoire du fenua : plus de 200 Polynésiens ont notamment participé, en août 1944, au débarquement de Provence et aux batailles qui menèrent, voilà 80 ans, à la libération de la France.