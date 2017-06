Angélo Frébault prend la tête d’une CSTP-FO divisée

Le congrès de la première confédération syndicale de Polynésie en nombre d’adhérents, la CSTP-FO, a élu mardi Angélo Frébault pour succéder à Patrick Galenon au poste de secrétaire général. Une élection marquée par le refus de FO d’enregistrer la candidature de Mahinui Temarii et le départ de ce dernier avec une vingtaine de syndicats adhérents.

C’est un congrès houleux de la CSTP-FO qui s’est déroulé mardi. Après douze ans et quatre mandats à la tête de la première confédération syndicale de Polynésie française, Patrick Galenon a cédé sa place de secrétaire général. Sans surprises, deux candidatures ont été déposées. Celles d’Angelo Frébault et de Mahinui Temarii. Mais la chargée des outre-mer de FO, Michelle Biaggi, présente pour ce congrès, a refusé la candidature de Mahinui Temarii au motif que ce dernier a été impliqué en politique en tant que membre du parti travailliste fondé au début des années 2000 et qu’il dispose également d’une patente pour un commerce de vente de deux-roues. Curieusement, la candidature d’Angelo Frébault aux dernières territoriales de 2013 n’a pas été retenue comme motif d’invalidité par FO. De quoi faire sortir de ses gonds Mahinui Temarii, pour qui tout a été fait « pour l’évincer ».

Le congrès a donc largement élu le seul candidat Angélo Frébault au poste de secrétaire général de la CSTP-FO. Mahinui Temarii et une vingtaine de syndicats de la confédération ont quitté le congrès. Ils prévoient un recours contre l’organisation du congrès et n’excluent de monter leur propre structure syndicale en cas de validation du vote.