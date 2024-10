Anim’action : une journée des commerçants dédiée à la cause animale

Les commerçants du Quartier du commerce à Papeete organisent une journée autour de la cause animale, ce samedi 5 octobre. Pour eux, la situation ne fait qu’empirer avec des animaux errants en ville, de la maltraitance partout et des touristes choqués.

Rien de bon pour le commerce, ni pour le tourisme… Il y a de plus en plus d’animaux errants dans la ville et les touristes s’en plaignent. Les images de chiens quémandant à manger, dans un état général pitoyable, se multiplient, de quoi briser les cœurs et énerver les associations.

La Journée mondiale des animaux est célébrée chaque année le 4 octobre. L’occasion pour l’association du Quartier du commerce d’organiser un événement en soutien à cette cause. Ce sera samedi, dans les rues piétonnes du quartier, avec au programme des stands, des jeux, des animations pour enfants, un concert, des débats, de l’information et la présentation du travail de six associations sur ces sujets. Les 4 pattes Papara, Eimeo animara, Dobhelp, Te Mata Tohora , Plum et la SPAP seront présentes. Nathalie Cobut, vice-présidente de l’association du Quartier du commerce, est déjà investie dans des associations de protection des animaux et en ville elle voit la situation se détériorer. « Au niveau de la ville, on a une population animale très importante, on a su récemment qu’il y avait 400 animaux euthanasiés par an à la fourrière de Papeete, ça m’a vraiment touchée. Je trouvais que c’était important d’organiser un événement sur la cause animale et avoir un maximum de dons pour toutes les associations. »

Sur la plateforme Anavai, un appel aux dons a effectivement été lancé : les fonds récoltés permettront d’aider les six associations qui participent à l’événement pour : financer les campagnes de stérilisation, acheter des antiparasitaires, vermifuges, et vaccins, fournir des croquettes ou encore assurer un suivi vétérinaire pour les animaux en famille d’accueil. Pour les commerçants, il est aussi urgent d’agir car ce sont les touristes qui commencent à se plaindre de la situation. « On a plein de remontées de touristes qui sont tristes, certains ne veulent plus venir à cause de ça », expliquent les organisateurs. Et pour Sébastien Bouzard, président de l’association du Quartier du commerce, les commerçants peuvent s’engager sur ce genre de problèmes sociétaux. « Les commerçants mais les entreprises en général participent à la vie sociale, culturelle, du pays. Beaucoup d’entreprises font attention aux baleines, préservent les tortues. Avec les chiens que nous avons en ville, il faut que les commerces s’investissent pour ne plus voir ces animaux errer, cette maltraitance animale, pour le bien-être de tous, nos touristes, nos commerces. »