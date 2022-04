Animal, le documentaire de Cyril Dion sélectionné au Festival de Cannes 2021, sera projeté le 21 avril au cinéma Liberty. Le film retrace le voyage de deux jeunes activistes qui interrogent notre relation au vivant alors que se déroule sous nos yeux la plus grande extinction de masse depuis celle des dinosaures.

« Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse des espèces… D’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. » Tel est le synopsis du dernier film de Cyril Dion, co-réalisateur de Demain (2015) qui avait remporté le César du meilleur documentaire.

Bella et Vipulan existent vraiment. Bella vit à Londres, elle est ambassadrice de la fondation Born Free et de la Jane Goodall Foundation. C’est une des figures de proue de la jeunesse engagée dans la protection de la cause animale. Vipulan a lui aussi 16 ans, vit en région parisienne, et est l’un des membres de Youth for Climate Paris.

Le film de Cyril Dion est sorti en salles en décembre 2021, mais n’avait pas été distribué à Tahiti. Karine Le Flanchec de klf Communications, a négocié les droits de diffusion pour la Polynésie française et organise, en partenariat avec la Socredo, une projection le 21 avril prochain à 18h15 au cinéma Liberty. Les billets sont déjà en vente au cinéma. Une autre projection est prévue pour les scolaires, le matin même à 8h15. Les établissements ou enseignants qui le souhaitent sont invités à contacter Karine Le Flanchec directement.