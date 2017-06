Anonymous annonce les aliens – Edito 27/06/2017

Cela fait maintenant deux ans et demi que j’officie avec mes éditos sur cette antenne et j’ai souvent pris la liberté de partager avec vous mes convictions sur l’existence d’une forme de vie extraterrestre. J’ai ainsi pris le risque, comme Jean-Claude Bourret en son temps de passer pour un original. J’essayais à mon humble mesure et avec un peu de philosophie de nous ouvrir l’esprit vers une arbre des possibles différent. Mais depuis 48h une information est reprise par tous les organes de presse sérieux de la planète, le collectif Anonymous affirme que la Nasa serait sur le point de dévoiler l’existence d’une forme de vie extraterrestre intelligente.

Ce serait évidemment une information historique, qui placerait l’humanité dans une perspective inédite. Et si toutefois cela n’arrivait pas dans les jours ou les semaines qui viennent, mais à plus longue échéance, même les plus éminents scientifiques de la NASA qui s’expriment devant les commissions du congrès américain reconnaissent aujourd’hui que ce n’est qu’une question de temps avant de trouver une autre forme de vie intelligente dans notre cosmos. Les progrès de notre science, de nos observations spatiales, nous conduisent de mois en mois à trouver de nouvelles exoplanètes dont la distance avec leur étoile permet à l’eau liquide, et donc à la vie, d’exister. Et pourtant nous n’avons à ce jour cartographié qu’une partie infinitésimale de l’espace connu.

Si la religion catholique a commencé à se préparer à ce genre de révélation en résumé en acceptant que la création de Dieu ne soit pas limitée à notre monde, ce n’est pas le cas de toutes les autres. Immanquablement une grosse perte de repère pour nombre de croyants s’en suivrait. C’est toute la communauté scientifique qui serait en émoi mais aussi tous les systèmes politiques de notre planète.

Cependant, avoir la confirmation que nous faisons partie d’un ensemble bien plus vaste que notre monde, que nous ne sommes pas les seuls, ne manquerait pas de nous obliger à davantage de modestie. Cela nous conduirait aussi vers une nouvelle course à l’espace. Les perspectives que cela offrirait motiveraient des générations à suivre des études pour partir à la conquête des étoiles. Nos guerres terrestres se rationaliseraient et pourraient même disparaître puisque nous ne penserions plus en nations et en ethnies mais en tant qu’espèce unique. Car si par chance nous tombions sur des gentils aliens pour notre premier contact, il y aurait donc de grandes chances pour que certains plus belliqueux existent aussi. Nous ne formerions plus qu’un animés par notre envie d’exister et de nous préserver au cas où nous les rencontrions.

Donc en y réfléchissant bien pour tendre vers un nouvel âge d’or de l’humanité, une sorte de renaissance à l’échelle galactique, croisons les doigts pour que le plus tôt possible et malgré la peur, et comme le préfigure les Anonymous on les trouve ces ET.