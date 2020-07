Antony Géros entre sérénité et inquiétude

Investi maire de Paea le 3 juillet dernier, Antony Géros a fait un petit bilan de ses premiers pas en tant que premier magistrat de la commune de la côte ouest. Entre rencontres avec les administrés, plongées dans les finances communales, l’eau potable et les travaux sur la RT1, si le nouvel élu est plutôt serein sur l’entame de son mandat, il ne cache pas son inquiétude concernant les recettes fiscales du Pays dont dépend le Fonds intercommunal de péréquation (FIP), principale ressource financière des communes.

« Je prend mes marques, j’essaie de rencontrer les cadres, de prendre la température des moyens financiers dont dispose la commune pour terminer cette année et je compte bien faire voter le budget de la commune pour la première fois de son histoire avant le mois de janvier », assure Antony Géros.

S’il entame « sereinement » son mandat à la tête de la commune, il s’inquiète toutefois pour la situation économique du Pays, « et les conséquences que celle-ci va avoir sur l’équilibre des comptes des communes. » La majorité des fonds qui constitue les recettes des budgets communaux proviennent du fonds intercommunal de péréquation, et « le FIP, c’est un prélèvement de la fiscalité du Pays. » Selon l’élu, en matière de recouvrement fiscal, « on en est à moins 15 milliards aujourd’hui alors que l’ensemble des recettes du Pays nous rapportent habituellement chaque année 100 milliards.(…) Si cela continue on va avoir des problèmes dans toutes les communes en 2022.»

Comme il l’a déclaré lors de son investiture son principal objectif est que « d’ici décembre, un maximum de foyers aient l’eau potable », d’autant que c’était l’un des piliers de son programme lors de la campagne pour les municipales, et que « la population a bien compris que la priorité des priorités est celle-ci. »

Difficile de parler de Paea sans évoquer les travaux qui se déroulent actuellement sur la RT1. Des travaux portés par le Pays qui visent à bitumer la route territoriale, engendrant quelques mécontentements de la part des usagers, notamment sur le rétrécissement de la route à certains endroits. Un problème dont Antony Géros compte bien faire part au ministre de l’Équipement René Temeharo.