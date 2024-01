Apatea Florès : « composer, c’est facile quand tu fais la musique que tu aimes »

La gagnante de l’édition 2023 de Nescafé Star s’apprête à sortir son premier single, Te here fenua. Une chanson qu’elle a composée elle-même, interprétée avec le chanteur Teiho Tetoofa, et qui sera en avant-première sur Tiare FM et Radio1 à partir de vendredi. La jeune artiste en a déjà offert un premier extrait sur nos ondes.

Pour Apatea Florès, la victoire au concours Nescafé Star 2023 n’était que le début d’une histoire. Une histoire qui va connaitre un moment important dans quelques jours, avec la sortie du premier single de la très prometteuse artiste. Comme promis, les organisateurs du Nescafé Star ont pris à leur charge l’enregistrement de la chanson, qui sera diffusée en avant-première sur Tiare FM et Radio1 à partir du 26 janvier, et de son clip. Mais pour la composer et l’écrire, la jeune femme de 19 ans ne pouvait compter que sur elle-même. Ou presque : « je l’ai écrit avec mon grand-père, aussi avec quelques arrangements de ma grand-mère, mais la compo vient de moi, avec aussi un peu d’aide de Teiho. » Teiho Tetoofa, c’est l’artiste qui a accepté de l’accompagner en duo sur ce premier titre. Un « vrai bonheur », une joie « difficile à décrire » pour Apatea : « ce qu’il fait, c’est exactement ce que j’aime, exactement ce style que je veux faire. »

En ressort une chanson, « plutôt slow », un brin romantique, dont elle a fait découvrir un extrait, avec son timbre de voix profond, un extrait a capella aux auditeurs de Tiare FM et Radio1 ce lundi matin.

Te here fenua, c’est le nom du single, porte sur l’amour de la terre. Pour lui donner naissance, elle a aussi pu compter sur les conseils des artistes qu’elle a croisés durant Nescafé Star, ainsi que sur ceux de Vaianuu Raapoto et René Tamahaere. « Ils m’ont dit que composer, c’était facile quand tu faisais la musique que tu aimes », explique-t-elle. Après le reste est venu naturellement. » Apatea Florès veut voir loin : elle a déjà beaucoup travaillé sur une chanson qui, espère-t-elle, sera son deuxième single de l’année. D’autres collaborations en vue ? Peut-être. « J’aimerais beaucoup chanter avec Tumatahi Barff, qui mène le groupe 2B Brothers, j’ai vraiment envie de chanter avec lui. »